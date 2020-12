Censure : Apple va bannir les applis et jeux à boire de l’App Store !

Nous vous avions déjà parlé de T’Rebou, une application française, gratuite et sans pub qui propose de passer un bon moment entre amis autour d’un jeu à boire. Or, Steven et Alec nous ont dernièrement contactés pour nous proposer un « scoop » : leur appli va bientôt être bannie de l’Apple Store. Et c’est aussi le cas de toutes les autres applis de ce type.

1/ Si nous avons bien compris la situation, Apple vient de vous prévenir que T’Rebou allait disparaître de l’Apple Store. C’est apparemment aussi le cas de toutes les autres applications de jeu à boire. Quand avez-vous été prévenus, de quand date ce nouveau document ?

Nous avons été prévenus le 4 juin lors d’une tentative de mise à jour de T’Rebou. Le message d’Apple nous disait que la nouvelle « guideline » datant de fin mai rendait notre application non conforme. Nous avons discuté avec l’équipe d’une app concurrente qui rencontrait les mêmes soucis pour leur mise à jour. Alors ce qu’il faut savoir c’est qu’actuellement les mises à jour des jeux d’alcool ne seront plus validées.

Suite à un appel avec l’équipe de vérification des apps, ceux-ci m’ont communiqué que toutes ces applis allaient peu à peu disparaître de l’App Store. Quand exactement ? Nous n’en savons pas plus.

2/ Nous avons aussi cru comprendre que sur demande d’Apple, vous aviez supprimé les « références à l’alcool » mais ça ne suffit pas puisque selon la firme américaine, la mécanique du jeu n’est pas en accord avec le chapitre 1.4.3 de leur « guideline » qui stipule que les applis qui encouragent la consommation excessive d’alcool ne sont pas autorisées. Vous avez pourtant un avertissement qui s’affiche à l’ouverture…

Alors en effet nous sommes aussi étonnés que vous, nous allons vous faire un bref résumé de nos tentatives pour être en accord avec la guideline :

– Dans un premier temps nous avons retiré tous les mots concernant l’alcool

Apple n’a pas pour autant changé son point de vue, suite à un appel d’une quinzaine de minutes avec l’équipe chargée de la validation des apps françaises chez Apple, l’interlocuteur nous a dit qu’il ne fallait plus qu’il y ait la moindre référence à l’alcool, ce qui rendait notre identité visuelle inutilisable..

– Nous avons donc tenté T’Rebou version eau ! Comme on dit une image vaut mieux que 1000 mots, voici donc à quoi cela ressemblait :

En plus des visuels chaque défi dans le jeu finissait par “bois X gorgées D’EAU”. Mauvaise pioche ! Apple nous a clairement fait comprendre que les joueurs pourraient potentiellement utiliser cette application comme jeu à boire et donc un nouveau refus !

3/ Vous avez une parade pour cette interdiction ?

Oui ! Nous avons développé une Progressive Web App (PWA) ! Alors concrètement qu’est-ce que ça change ? Eh bien une PWA est une application disponible en ligne directement sur un site Web, mais qui une fois ajoutée à l’écran d’accueil agit comme une application standard. L’avantage pour l’utilisateur est qu’elle ne prend pas d’espace sur le téléphone et que cette application n’est pas soumise aux contraintes du Store. Pour tester T’Rebou pour iOS nous vous invitons à vous rendre sur notre site https://app.trebou.com !

4/ Pour l’instant pas de nouvelles du Google Play Store ? Rien n’indique qu’ils veulent faire de même avec les jeux à boire ?

Nous n’en savons rien pour l’instant et nous espérons que cela ne change pas, d’autant plus que nous avons réussi à nous placer dans le top 10 du classement des jeux d’alcool.

5/ Parlons de choses un peu plus joyeuses. Quelles sont les nouveautés sur T’Rebou depuis notre test ?

Beaucoup de choses ont changé, pour commencer nous avons ajouté pas moins de 12 règles illustrées des jeux d’alcool les plus connus dans une partie dédiée aux “Jeux Connus”. Nous avons également amélioré l’interface et l’ergonomie de l’application (par exemple, les joueurs ont maintenant le choix de faire passer les défis en aléatoire ou de choisir le thème suivant), bien entendu du nouveau contenu est disponible et l’ancien a été amélioré et simplifié, et le tout désormais disponible en anglais.