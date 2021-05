CBD en huile, fleurs ou tisanes : trois sites et des promos jusqu’à -20%

Besoin d’un peu de détente dans ce monde de fous ? Voici trois bonnes raisons de tenter (ou de confirmer) l’expérience CBD.

► Okiweed

Okiweed propose une large gamme de produits à base de CBD. Comme le prévoit la loi, ils contiennent moins de 0,2% de tétrahydrocannabinol (THC). Tout est 100% naturel et les tarifs sont pratiquement les meilleurs que l’on peut trouver sur le marché. Plus vous achetez et moins vous payez ! Avec le code promo CBD20 vous bénéficiez d’une remise de 20% sur votre commande et la livraison est gratuite à partir de 29 € d’achat.

► CBD.fr

CBD.fr commercialise également un tas de produits dérivés à base de CDB : fleurs, huiles et gélules, produits cosmétiques, E-liquides, huiles de CBD pour chiens et chats. Si vous achetez régulièrement sur CBD.fr, vous gagnez des points récompenses. Ainsi, pour 100 € dépensés, vous obtenez 60 points récompenses (20 points récompenses = 1 €). CDB.fr offre aussi un système de parrainage qui vaut le coup : 5 € offert pour votre filleul et 5 € versés sur votre compte chaque fois qu’il passe une commande.

► Mama Kana

Dans la même lignée que Okiweed, il y a aussi Mama Kana. Cette boutique en ligne propose une large gamme de produits à base de CDB. Chez Mama Kana, la livraison est gratuite à partir de 50 € d’achat avec Colissimo. En deçà, les frais de livraisons s’élèvent à 4,95 €. De plus, et comme CBD.fr, la boutique propose un système de parrainage assez intéressant : lorsque vos amis passent commande via votre lien, vous obtenez tous les deux 10 € de réduction.