CBD en fleurs, huile ou résine : les 3 meilleurs sites pour acheter du cannabidiol

Longtemps mal considéré, le CBD est finalement légal en France. Si vous n’en avait encore jamais entendu parlé, il s’agit d’une molécule que l’on retrouve dans le chanvre. Aussi appelé cannabidiol, le CBD à ne pas confondre avec le THC est totalement inoffensif et ne procure aucuns effets psychotropes.

Bien au contraire, le CBD offre les tous les meilleurs atouts du cannabis : apaisement et relaxation, sans les effets négatifs que provoque le THC (effets d’euphorie, d’angoisse ou d’addiction). Il est aujourd’hui possible de se procurer du CDB en France légalement à bon prix auprès de trois sites spécialisés : Okiweed, Mama Kana et CBD.fr. Suivez le guide…

Okiweed propose une large gamme de produits à base de CBD. Comme le prévoit la loi, ils contiennent moins de 0,2% de tétrahydrocannabinol (THC). Tout est 100% naturel et les tarifs sont pratiquement les meilleurs que l’on peut trouver sur le marché. Plus vous achetez et moins vous payez ! Avec le code promo CBD25 vous bénéficiez d’une remise de 25% sur votre commande et la livraison est gratuite à partir de 29 € d’achat.

Dans la même lignée que Okiweed, il y a aussi Mama Kana. Cette boutique en ligne propose une large gamme de produits à base de CDB. Chez Mama Kana, la livraison est gratuite à partir de 50 € d’achat avec Colissimo. En deçà, les frais de livraisons s’élèvent à 4,95 €. De plus, la boutique propose un système de parrainage assez intéressant : lorsque tes amis passent commande via ton lien, vous obtenez tous les deux 10 € de réduction.

Enfin CBD.fr, commercialise également un tas de produits dérivés à base de CDB : fleurs, huiles et gélules, produits cosmétiques, E-liquides, huiles de CBD pour chiens et chats. Si vous achetez régulièrement sur CBD.fr, vous gagnez des points récompenses. Ainsi, pour 100 € dépensés, vous obtenez 60 points récompenses (20 points récompenses = 1 €). Tout comme chez Mama Kana, CDB.fr offre aussi un système de parrainage qui vaut le coup : 5 € offert pour votre filleul et 5 € versés sur votre compte chaque fois qu’il passe une commande.