Casque audio ou écouteurs intra-auriculaires ? Nous avons tranché !

Commençons déjà par trancher entre le filaire et le Bluetooth. À moins d’avoir un bon prétexte (qui nous échappe), il n’y a aucune raison d’utiliser un casque audio avec un fil. Les prises jack se font de plus en plus rares sur les smartphones et il n’y a aucune raison de garder un fil à la patte lorsque vous désirez écouter votre musique. Les défenseurs du filaire vont vous expliquer qu’il y a moins de latence et que la qualité est meilleure « parce que ceci et parce que cela ». C’est faux. La seule raison valable d’opter pour un casque filaire c’est que vous n’aurez pas à vous soucier de le recharger. Un peu léger quand on sait que l’autonomie des casques audio est devenue très confortable.

Il est loin le casque de papy

À partir de là, que pouvons-nous vous conseiller ? Commençons par parler des casques avec arceau. Il s’agit du casque traditionnel qui recouvre totalement les oreilles. Alors que ce type de matériel était peu utilisé par les nomades, les nouveaux matériaux – plus légers – et la possibilité de plier l’arceau le rend plus attractif. C’est aussi un matériel difficile à égarer, contrairement aux « intras ».

Les « intras », très à la mode

Petits et discrets, ces intra-auriculaires entrent complètement dans votre oreille. Ils sont livrés avec plusieurs embouts pour les faire correspondre à la taille de votre conduit auditif et il est possible de les recharger dans leur boîte qui embarque un accu de secours. Les qualités de ces intras ? Une meilleure isolation sonore, une excellente fidélité audio et un encombrement réduit. Enfin, terminons avec les écouteurs type « contours d’oreilles » qui sont la plupart du temps associé à des embouts intra-auriculaires. Il s’agit en fait d’« intras » qui tiennent mieux en place grâce à des morceaux de plastique qui font le tour de votre oreille. Ce type de matériel est très apprécié des sportifs.

Quel que soit votre choix, voici quelques exemple de bons matériels :

JBL Wave 200TWS à 67,99 €

Les intras JBL Wave 200TWS proposent une qualité d’écoute inégalée dans cette gamme de prix grâce à ses haut-parleurs de 8 mm et à la technologie Deep Bass. Légers (47,5 grammes), ils sont aussi très endurants puisque vous profiterez de 5 heures d’écoute en continu avec encore 15 heures de musique contenues dans la batterie de la boîte de rangement. Ils proposent aussi une réduction de bruit ambiant et la fonctionnalité Dual Connect.

JBL Tune 710BT à 81,99 €

Ce casque dynamique pliable de 220 grammes propose jusqu’à 50 heures d’autonomie. Pas besoin de choisir avec le JBL Tune 710BT puisqu’il est compatible Bluetooth 5 et jack 3,5 mm. Il permet aussi de s’appairer à plusieurs appareils en même temps. Un très casque casque agréable à porter qui recouvre parfaitement les oreilles.