Cartes et tickets PCS : un système d’arnaques bien rôdé

De nombreuses personnes ont été victimes d’une arnaque aux cartes PCS. On vous explique la méthode des voleurs et comment l’éviter.

Les cartes PCS (Prepaid Cash Service) sont prépayées, rechargeables et permettent de payer en ligne tout comme chez les commerçants. Ressemblant à des cartes de crédit standards, elles ne sont toutefois reliées à aucun compte en banque ni établissement tout en vous donnant l’opportunité d’avoir un RIB. Elles sont disponibles en ligne et chez les buralistes sans avoir à fournir une quelconque preuve d’identité. De là à dire qu’elles favorisent les paiements et les transferts louches… Disons que si elles sont pratiques pour ne pas être traqué par votre banque par exemple, elles sont néanmoins depuis quelques mois les meilleures amies des arnaqueurs.

Cartes PCS : vous allez le payer !

Les arnaques à la carte PCS se manifestent par des biais bien différents, mais avec toujours la même finalité : vous faire payer un objet ou un service contre un coupon PCS. Ces coupons – d’une valeur de 20 € à 250 € – peuvent être achetés chez un buraliste et sont à l’origine destinés à recharger votre carte PCS. Or des malandrins demandent à des tiers de payer via ces coupons. Il suffit de communiquer le code pour se faire détrousser. Car une fois que le code a été utilisé pour recharger la carte du brigand, c’est game over.

À partir de là, les arnaqueurs rivalisent d’imagination pour vous délester. Cela va de votre soi-disant ami coincé à l’étranger sans argent à une annonce de location sur Le Bon Coin en passant par la vente d’un objet sur un marketplace ou un message sur un site de rencontre. Encore mieux, certains vous téléphonent et se font passer pour quelqu’un d’autre, que ce soit une personne de votre entreprise, ou un notaire, voire un employé d’une administration… Tous les moyens sont bons.

Il suffit de faire payer un bon de recharge PCS à la victime et de faire en sorte qu’elle communique le code inscrit dessus. Les malfaiteurs brodent une histoire autour : « Je me suis déjà fait arnaquer en ligne avec une vente, cette manière est sécurisée, c’est Master Card ! Donnez-moi le code que je vérifie s’il est bien valide« .

Aucun moyen de récupérer votre argent !

Selon Jean-Jacques Latour, responsable de l’expertise en cybersécurité pour le site d’assistance officiel aux cybervictimes Cybermalveillance.gouv.fr interrogé par l’UFC-Que Choisir, il s’agit d’une manière de fonctionner « typique de ceux qu’on appelle les « brouteurs » d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Sénégal, Nigéria) mais elle peut aussi être perpétrée depuis l’Afrique du Nord ou par des francophones établis dans les pays de l’Est, à Chypre, en Israël, etc. ». Une chose est sûre, si on vous demande de payer avec un bon PCS, il y a 99% de chance que ce soit une arnaque au final.

Si vous êtes malheureusement tombé dans les griffes de l’arnaqueur, il n’y a aucun moyen de récupérer votre argent. Vous pouvez tout de même déposer plainte au commissariat qui ouvrira peut-être une enquête pour retrouver les voleurs. Il vous est également possible de signaler la tromperie sur le site Internet-signalement.gouv.fr ou en contactant « Info escroqueries » au 0 805 805 817. Si ça ne fera pas revenir vos précieux euros perdus, cela empêchera peut-être d’autres personnes de devenir victimes à leur tour.