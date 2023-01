Carte d’identité, passeport… Obtenez un rendez-vous rapide avec ce nouveau site !

Le ministère de l’Intérieur vient de communiquer sur un nouveau site permettant de faciliter la prise de rendez-vous pour les demandes de renouvellement de cartes d’identité et les passeports.

Depuis quelques années, les délais de prise de rendez-vous pour des renouvellements de passeports et cartes d’identité explosent. Ce sont parfois plusieurs mois qui s’écoulent avant de pouvoir être reçus en mairie pour déposer le dossier. Le gouvernement a annoncé, via le ministère de l’Intérieur, l’arrivée d’un site centralisant l’ensemble des rendez-vous disponibles dans les mairies à 20, 40 et 60 kilomètres de rayon autour de vous. Ce site se trouve ici : rendezvouspasseport.ants.gouv.fr

🖥Vous devez prendre rendez-vous en #mairie pour une demande ou un renouvellement de pièce d’identité ? ✅Trouvez un créneau disponible près de chez vous en quelques clics grâce au nouveau moteur de recherche de l’@ANTSDirect.⤵️https://t.co/ZZnnSVVJi5 pic.twitter.com/3SPvDZFvua — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) December 5, 2022

Un site qui centralise les disponibilités

Le site ne vient pas ajouter des disponibilités ! Il permet surtout de donner de la visibilité aux créneaux existants. Nous avons testé l’outil pour vous : il est simple, ergonomique, mais encore instable. Sur 10 recherches, 3 ont donné lieu à un code d’erreur. Mais une simple relance de la recherche permet d’obtenir des résultats. Dans la région de test, pas de disponibilités avant le 25 mars, soit plus de 3 mois d’attente.

Le délai s’est allongé depuis plusieurs années

Renouveler ses papiers d’identité a toujours été un parcours du combattant. Cependant, ces procédures sont devenues d’autant plus complexes depuis la fin des confinements en 2021. Selon les analystes, la levée des restrictions aurait mené à un rattrapage administratif, les usagers compensant un an coupé de la plupart des services publics usuels.

Selon l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés), en 2022, le délai national moyen pour prendre rendez-vous en mairie était estimé à 27 jours, soit 10 de plus qu’en 2019. En cause aussi, un retard dans le déploiement des Dispositifs Recueil, des outils permettant de faciliter le dépôt de dossiers de renouvellement.

🎫🌴Réservez, anticipez, voyagez ! Vérifiez dès maintenant la validité de vos titres d’identité. N’attendez pas le dernier moment pour les renouveler ! ⏩Gagnez du temps avec la pré-demande en ligne sur https://t.co/C0pmmDgsNC pic.twitter.com/uNAgLApbW0 — Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (@Interieur_Gouv) December 12, 2022

Si vous souhaitez partir en vacances hors de France cet été, l’État vous recommande de prendre rendez-vous dès aujourd’hui. Sachez qu’il est aussi possible de prendre rendez-vous dans d’autres mairies que celle de votre ville de résidence !