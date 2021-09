Cancer, fertilité, surdité… les téléphones sont-ils vraiment dangereux pour la santé ?

En juillet 2019, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail publiait une étude au titre évocateur « Téléphones mobiles portés près du corps ». Dans ce rapport de 128 pages, l’Anses apporte des éclaircies, mais met également en lumière quelques zones d’ombre et d’incertitude encore existantes.

Est-ce mauvais de garder son téléphone collé à l’oreille trop longtemps ?

La DAS (Débit d’absorption spécifique) est une mesure permettant d’identifier la quantité d’onde onde radio absorbée par une personne utilisant un appareil radioélectrique comme un téléphone. En Europe, la limite d’exposition a été fixée à 2 W.kg. Pour tous les téléphones ayant été conçus après 2016, cette règle est respectée. En revanche, pour les plus anciens téléphones, certains ne sont pas forcément aux normes. Dans les cas les plus extrêmes, vous pouvez être exposé à 7 W.kg. Si par hasard vous avez gardé la notice de votre téléphone, jetez-y un œil. Elle vous informera de la distance minimum (s’il y en a une) à mettre entre votre peau et votre téléphone pour ne pas dépasser ces 2 W.kg. Si votre téléphone est à la norme, il n’y a pas de danger connu à ce jour.

Et les risques de cancer du cerveau ?

Publiée en 2010, l’étude « Interphone » a mis en lumière une augmentation de 40% du risque d’avoir un cancer du cerveau pour les 10% des personnes les plus exposées aux ondes de leur téléphone. Mais ces chiffres n’ont jamais été prouvés et donc vérifiés. De manière générale, on n’observe pas une augmentation des cas de cancer du cerveau sur les trente dernières années. L’émission d’ondes par les téléphones serait trop faible. Peut-être faudra-t-il encore un peu pour voir une évolution mais pour le moment, rien n’indique qu’il y a danger. Dans le doute, l’OMS a tout de même classé les téléphones portables comme « potentiellement cancérigènes ». C’est d’ailleurs ce manque de recul qui laisse à penser que mieux vaut éloigner les jeunes enfants de ces nouveau outils, leur cerveau commençant tout juste à se former.

Vaut-il mieux utiliser des écouteurs quand on écoute de la musique ?

Les écouteurs ne peuvent pas être qualifiés de nuisibles pour notre santé. Cependant, si une utilisation raisonnable n’est pas dangereuse, un usage abusif des écouteurs peut le devenir. En se surexposant à du son sans faire de pause, on augmente le risque d’avoir des problèmes d’audition. Logique puisque l’écouteur rentre dans notre oreille et se trouve ainsi plus proche du tympan. Difficile donc de dire que c’est vraiment « mieux » d’utiliser des écouteurs. Ce qu’on sait aussi, c’est que mettre le son trop fort et les écouter longtemps peut être source de soucis. Nos oreilles ont besoin de repos. Pour la puissance du son, l’OMS recommande de ne pas dépasser 60% du volume maximal. En réalité, il faut surtout faire appel à son bon sens pour définir si le son est trop élevé.

Les AirPods plus mauvais pour la santé que les écouteurs filaires ?

Difficile de parler de danger puisqu’aucune étude n’a prouvé que l’exposition aux ondes électromagnétiques émises par les téléphones n’augmentaient les risques de cancer. Du fait de leur fonctionnement en Bluetooth, les écouteurs sans fils, comme les AirPods, émettent plus d’ondes radio. En termes de santé, des écouteurs filaires sont peut-être une meilleure option mais la différence n’est pas suffisamment flagrante pour que l’on puisse conseiller de changer à tout prix. A noter qu’en 2019, 250 médecins ont envoyé une pétition aux Nations Unies pour dénoncer les conséquences cancérigènes des AirPods. Sans preuves suffisantes pour faire vaciller le nouveau produit.

Avoir son téléphone dans sa poche fait baisser la fertilité chez les hommes

Là aussi, on manque encore de preuves pour répondre avec certitude. Néanmoins, il est vrai que remettre son téléphone dans sa poche quand il est chaud peut augmenter la température des testicules. Or, les spermatozoïdes, pour se développer, ont besoin d’un environnement dont la température n’excède pas 34°C. Un téléphone chaud pouvant faire monter la température jusqu’à 37°C, on vous conseille de plutôt le poser sur une table après un long appel.

À lire également : Les trois meilleurs VPN pour rester 100% anonyme