Canal+ : Le Trophée des Champions PSG-OM

Le Trophée des Champions revient sur Canal+ après 8 ans d’absence ! Et c’est aussi la première fois depuis 2008 que ce match revient en France puisqu’il sera à suivre mercredi 13 janvier à partir de 21 heures au stade Bollaert de Lens. Ce match voit cette année s’opposer le Paris Saint Germain, champion de France 2019-2020 et son dauphin l’Olympique de Marseille.

Le Trophée des Champions est un match qui doit normalement opposer le Champion de France et le vainqueur de la Coupe de France. Dans le cas où c’est la même équipe, le vice-champion entre en jeu. C’est ainsi que cette année, l’affiche concerne les deux clubs les plus titrés de l’Hexagone.

– L’OM, c’est une Ligue des Champions (C1), 9 titres de Champions de France, 10 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue et 3 Trophées des Champions

– Le PSG c’est une Coupe de vainqueur de Coupe (C2), 9 titres de champions de France, 13 Coupes de France, 9 Coupes de la Ligue et 9 Trophées des Champions

Une belle confrontation dans une belle ville de foot.



