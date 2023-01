Cambriolages, sécurité : floutez vite votre maison sur Google Maps !

Google Maps c’est très pratique et nous pourrions dire la même chose de la Google Street View qui permet de voir directement des lieux sans n’y avoir jamais mis les pieds. Le problème c’est que vous pouvez aussi voir votre domicile, vos gamins qui jouent dans le jardin, votre plaque d’immatriculation, etc. Et si vous n’aviez pas envie de partager cela avec la terre entière ?

Heureusement, Google vous permet d’y mettre un frein. Car figurez-vous que Google parcourt le monde depuis 2007 avec ses voitures pour mettre en image la moindre rue d’Ouzbékistan. Et il n’y a pas que les maisons puisque vous pouvez très bien vous retrouver photographié en vous promenant. Les gens sont automatiquement masqués, mais il arrive que le système ne marche pas comme prévu.

Vivons cachés !

Bref, personne n’a demandé à Google de vous mettre une cible sur le dos, mais si vous pensez que c’est perdu d’avance, détrompez-vous. Il est en effet possible de demander de flouter certaines parties de votre domicile. Cela évitera à des cambrioleurs de repérer le terrain, à des voleurs de venir récupérer vos colis à votre place ou à votre patron de refuser votre augmentation parce que vous avez une piscine et une véranda. Attention, flouter la seule maison de votre quartier peut aussi attirer l’attention et le floutage est irréversible !

Signaler un problème

Commencez par entrer l’adresse de votre domicile et cliquez sur l’imagette Street View située en haut à gauche. Sélectionnez ensuite les trois petits points présents sur la fenêtre où l’adresse est indiquée puis faites Signaler un problème. Choisissez Mon domicile, Plaque d’immatriculation ou Autre objet. Placer votre domicile ou ce que vous désirez dans la zone rouge pour demander le floutage. Vous recevrez un e-mail qui va vous expliquer que Google va étudier votre demande :