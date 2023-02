C-18 : C’est quoi ce nouveau projet de loi que Google n’aime pas ?

Le projet de loi C-18 est un corpus législatif canadien visant, entre autres dispositions, à forcer les plateformes majeures (Google, Meta, etc.) à rémunérer les médias dont les contenus sont partagés. Actuellement en débat au Sénat canadien, le texte a déjà été adopté par le Parlement du pays.

L’idée sur laquelle repose cette future obligation est la suivante : les plateformes comme Google Discover engrangent des revenus publicitaires en partie grâce au partage d’articles de médias de presse. Ces mêmes médias qui ne reçoivent aucune part de ce revenu, alors que leur contenu est le principal levier de trafic de ces géants du Web.

Le débat autour du projet mène donc à l’opposition de deux points de vue : d’un côté, Google, qui met en avant la visibilité octroyée aux articles via son moteur de recherche. De l’autre, les médias et le gouvernement canadien, qui souhaitent faire circuler l’argent généré par ce partage d’informations.

L’idée de partager ses revenus affole la direction de Google. Alors, pour essayer de faire capoter le projet de loi, le géant a sorti les grands moyens. Pour commencer, un sondage commandé par l’entreprise et dont les modalités n’ont pas été partagées (formulation, échantillon…). Parce que cela n’a pas suffi, voilà qu’Alphabet annonce lancer des tests de blocages de contenus sur le territoire canadien.

It’s disappointing to hear that Google is trying to block access to news sites. Canadians won’t be intimidated. At the end of the day, all we’re asking the tech giants to do is compensate journalists when they use their work. (1/2) https://t.co/11iRMA9jpL

— Pablo Rodriguez (@pablorodriguez) February 23, 2023