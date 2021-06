Bulle 1000 jours : une appli contre les perturbateurs endocriniens

Est-ce que vous connaissez la période des 1000 premiers jours ? Si vous n’avez pas d’enfant, cela ne vous dit probablement rien. Il s’agit d’un moment crucial dans le développement de l’enfant, qui prend place entre le 4e mois de grossesse et ses deux ans. Durant ce laps de temps, votre petit(e) grandira de deux centimètres par mois et la taille de son cerveau sera multipliée par cinq.

Bien évidemment, l’environnement dans lequel évolue l’enfant est primordial pour lui assurer un bon développement. Et parmi les principaux risques environnementaux, il y a évidemment les perturbateurs endocriniens, qui sont suspectés par le corps médical d’être à l’origine de maladies chroniques comme l’asthme, d’infertilité, de puberté précoce, d’obésité ou encore de malformations congénitales.

Qui plus est, ces perturbateurs agissent sur les hormones, et les personnes les plus risques sont justement les hommes et femmes en âge de procréer, les femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que les bébés durant cette fameuse période des 1000 premiers jours. De fait et afin d’accompagner les jeunes parents pour limiter au maximum leur exposition ou celle de leur enfant à ces produits nocifs, la société Exolis vient de publier une nouvelle application baptisée Bulle 1000 jours.

Bulle 1000 jours : l’appli pratique pour lutter contre les perturbateurs endocriniens

Disponible gratuitement sur le Google Play Store et sur l’App Store, cette appli met à disposition des parents de nombreux conseils et astuces pour « s’autoéduquer sur le sujet des perturbateurs endocriniens grâce à des guides et des fiches pratiques liés au quotidien de toute la famille ». En premier lieu, vous serez invité à répondre à plusieurs questionnaires centrés autour de vos habitudes concernant votre alimentation et celle de votre enfant, les objets que vous utilisez (biberon en plastique ou en verre, etc.), les produits d’hygiène corporelle et domestique que vous utilisez, et les produits auxquels vous avez recours pour vos travaux par exemple (type de peinture, port de protection ou non, si vous avez l’habitude d’aérer, etc.).

À la fin de chaque questionnaire, vous obtenez un bilan complet de vos réponses, ainsi que des indications pour modifier tel ou tel comportement, toujours dans l’objectif de diminuer au maximum votre exposition aux perturbateurs endocriniens. Dans l’onglet Bibliothèque, vous pourrez également consulter des fiches pratiques au format PDF très bien réalisées portant sur différents thèmes, comme l’alimentation, le plastique, l’air intérieur ou encore votre bébé. Avec Bulle 1000 jours, Exolis propose « un outil de santé digitalisée » efficace pour « garantir la sérénité des patients et l’accès à l’information ».