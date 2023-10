Bug Spotify sur iPhone : mais où est le correctif ?

Spotify est au courant de la situation puisque la compagnie a communiqué à ce sujet sur son blog : avec la version 8.8.72.623 de l’appli (ou supérieure), les utilisateurs d’iOS rencontrent des problèmes. La lecture se bloque ou l’appli plante subitement. Même topo avec le widget qui permet de lire les titres directement depuis l’écran d’accueil puisque ce dernier affiche un bien étrange message : « Couldn’t open link ». Ne pensez pas être les seuls à qui cela arrive puisque ce sont des milliers de messages de mécontentement qui sont envoyés à la compagnie suédoise. Le plus inquiétant c’est que cela semble toucher toutes les versions d’iOS dans tous les pays et tous les appareils de la marque Apple (iPhone, iPad et iPod Touch).

Des clients très mécontents…

Pire, cela touche aussi les personnes qui téléchargent leurs chansons en local. Aucun des remèdes habituels ne fonctionne : effacement de la mémoire cache, déconnexion, désinstallation, redémarrage du service, etc. Cette situation est d’autant plus inquiétante que c’est déjà 14 fois que Spotify corrige un bug sur la version iOS depuis la mi-août 2023. Certains utilisateurs pensent même à changer de crèmerie : « Je suis un utilisateur payant. Même après des mois, le problème n’est pas résolu ! Je pense sérieusement changer de service ». Le problème est sans doute très profond puisque si d’aventure il s’agissait d’un bug léger, un correctif aurait été mis en ligne presque aussitôt. Dans ce cas de figure, on pourrait penser que Spotify ne sait pas d’où peut venir le problème… Inquiétant.