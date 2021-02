Bouygues Telecom : encore une augmentation de prix obligatoire !

Mauvaise nouvelle pour les abonnés B&You. Le prix du forfait à 4,99 € va augmenter de 4 €, et il est impossible de refuser ce nouveau tarif. Pour tenter de faire passer la pilule, l’opérateur a ajouté quelques Go de data. Pas certain que cela suffise à calmer la grogne des utilisateurs.

Augmenter le prix des abonnements discrètement, c’est devenu une sorte de sport national chez les opérateurs. Dans ce domaine, Bouygues Telecom s’illustre régulièrement. Rien qu’en 2020, Bouygues Telecom a augmenté les tarifs des forfaits B&You à deux reprises, d’abord en juin 2020, puis en octobre 2020. Quatre mois donc après la précédente hausse de prix, l’opérateur remet le couvert, au grand dam des abonnés au forfait B&You à 4,99 €.

En effet, l’entreprise vient d’envoyer un mail aux abonnés de ces forfaits. Ainsi, les clients du forfait B&You à 4,99 € et 20 Go de data vont recevoir une enveloppe supplémentaire de 20 Go de données mobiles. L’enveloppe de 3 Go à destination de l’Europe et des DOM-TOM est également doublée. Vous vous en doutez, ces données mobiles supplémentaires ne seront pas gratuites : « À partir du 13 mars 2021, vous bénéficierez d’un forfait de 40 Go de France métropolitaine, dont 6 Go en Europe et DOM à 8,99 € par mois », peut-on lire dans le mail de Bouygues.

De fait et si vous avez échappé aux premières augmentations de 4 € du forfait B&You en 2020, vous ne pourrez pas éviter celle-ci. D’autant plus qu’il est impossible de refuser cette hausse de tarif. Malheureusement, si ces augmentations à répétition sont moralement condamnables, elles sont parfaitement légales, en vertu de l’article L224-33 du Code de la consommation. En effet, l’opérateur a droit de modifier les conditions de ses forfaits (les prix comme les services proposés) à condition de prévenir ses clients au minimum 30 jours avant l’entrée en vigueur des nouveaux prix. La solution ? Opter pour des forfaits sans engagement et changer d’opérateur dès qu’ils commencent à abuser de votre confiance. Pour ce faire vous pouvez aller voir notre sélection de forfaits et cet article qui vous en dira plus sur la résiliation et comment conserver votre numéro de téléphone en cas de changement…

Des augmentations légales

Autre condition, l’opérateur peut modifier ces prix, uniquement si les ajouts concernent des services en lien avec les télécoms : un meilleur débit, plus de data disponible, etc. En revanche, l’opérateur est dans l’illégalité s’il ajoute des options payantes comme un abonnement à un service de musique ou de jeux en streaming par exemple. Ce fut par exemple le cas de SFR, qui en décembre 2019 a augmenté ses prix en ajoutant une option antivirus à certains forfaits.

Pour rappel, Bouygues Telecom s’est récemment illustré en proposant 50 € sur l’achat d’un smartphone aux clients qui viennent en boutique entre 9h et 11h du matin. Avec cette offre, l’opérateur espère pouvoir fluidifier les visites en boutique. On ne peut pas s’empêcher de se demander si cette opération ne provoquera pas au contraire de longues files d’attente le matin.

Source : Phonandroid