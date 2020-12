Bouygues Telecom déploie sa 5G dès aujourd’hui !

Bouygues Telecom rentre dans la danse de la 5G et annonce le déploiement de son réseau dans une vingtaine de villes françaises dès ce 1er décembre 2020. On fait le point sur les métropoles concernées.

Comme vous le savez peut-être, la 5G est officiellement lancée en France depuis le 18 novembre 2020. Dans les faits, ce n’est pas encore tout à fait ça, la nouvelle génération de réseau mobile n’étant disponible que dans quelques villes pour l’instant. SFR a été le premier à ouvrir le bal, en déployant la 5G à Nice, dans le cadre d’un partenariat exclusif.

Dans la foulée, SFR a d’ailleurs présenté ses forfaits 5G. Sans surprise, les prix sont dans la même fourchette que ceux des concurrents. Or, en ce mardi 1er décembre 2020, c’est au tour de Bouygues Telecom de déployer son réseau 5G dans une vingtaine de grandes villes françaises. En voici la liste complète :

Lyon

Nice

Marseille

Toulon

Avignon

Reims

Le Havre

Dijon

Villeurbanne

Le Mans

Aix-en-Provence

Boulogne-Billancourt

Metz

Versailles

Saint-Denis

Argenteuil

Rouen

Montreuil

Nancy

L’opérateur assure qu’il détaillera prochainement les communes desservies par son réseau 5G. Notez que Bouygues Telecom s’est fixé comme objectif de couvrir l’intégralité de la population française d’ici la fin de l’année 2021. Un projet ambitieux. Pour rappel, si vous désirez profiter du réseau 5G de l’opérateur mené par Martin Bouygues, il faudra s’assurer d’être en possession d’un smartphone compatible 5G et d’être titulaire évidemment d’un forfait Bouygues 5G.

Bouygues Telecom propose trois forfaits 5G actuellement, qui vont de 26,99 €/mois pour 60 Go de data à 54,99 €/mois pour 120 Go de données mobiles. Notez toutefois qu’un forfait moins onéreux est disponible via la marque B&YOU. L’offre est plutôt séduisante puisqu’elle propose une enveloppe plutôt généreuse de 130 Go contre seulement 24,99 € par mois.

Pour rappel, quelques appareils seulement sont compatibles avec la 5G. On retrouve dans cette liste tous les iPhone 12, l’ASUS ZenFone 7 Pro (en ce moment à -200 € à la Fnac), tous les Galaxy S20 (comme le Galaxy S20 FE à 471 € au lieu de 759 € chez Rakuten) et Galaxy Note 20 (à 583 € au lieu de 959 € à la Fnac), les Xiaomi Mi 10, les OnePlus 8 ou encore le dernier Google Pixel 5 pour ne citer qu’eux. Dès ce jeudi 3 décembre 2020, ce sera au tour d’Orange de déployer son réseau 5G, ici encore dans une quinzaine de villes en France.

Source : Phonandroid