Bouygues Telecom : 50 € offert le matin en boutique, une bonne idée ?

L’opération débile du jour nous vient de Bouygues Telecom. Comme vous le savez, un couvre-feu à 18h a été décrété par le gouvernement depuis le 16 janvier 2021. Il est en vigueur sur l’ensemble du territoire. Bien entendu, ce couvre-feu est un coup dur supplémentaire pour les commerçants, qui effectuent une grande partie de leur chiffre d’affaires journalier entre 18h et 20h.

Fermeture à 18h oblige, les commerçants s’adaptent et ouvrent plus tôt ou entre midi et 14h pour compenser et éviter l’afflux des clients à 17h. Certains ont même innové pour inciter les clients à se montrer matinaux. C’est par exemple le cas de Bouygues Telecom. L’opérateur a eu la « bonne » idée d’offrir 50 € sur l’achat d’un smartphone + forfait pour tous les clients qui se rendent en boutique entre 9h et 11h.

50 balles le matin entre 9h et 11h

Cette opération commerciale est, d’après les dires de l’opérateur, un moyen de lisser la fréquentation de sa clientèle depuis la mise en place du couvre-feu. Bien entendu, l’offre est uniquement disponible pour un forfait 60 Go ou plus avec un engagement sur 24 mois et elle prendra fin le 23 janvier 2021.

Récapitulons donc. Afin d’éviter que les clients ne viennent le soir en boutique, l’opérateur offre 50 baluches pour les faire venir le matin… C’est vrai, pourquoi créer des attroupements le soir lorsqu’on peut motiver les clients à venir en masse le matin pour une réduction de 50 € ? À la rédaction, on a un peu de mal à comprendre la logique de cette opération.

Prendre rendez-vous, c’est mieux

Quoi qu’il en soit, Bouygues Telecom a également mis en place un système de prise de rendez-vous, avec la possibilité de fixer l’heure de son passage en boutique. Il suffit de se rendre sur le site Internet de l’opérateur. Pour le coup, cette idée a bien plus de sens que cette réduction de 50 € le matin. À noter qu’Orange était le premier opérateur à mettre en place un système similaire, afin de fluidifier les visites en boutique.

Du côté de chez SFR et Free, les deux opérateurs ont choisi d’ouvrir leurs boutiques respectives une heure plus tôt, tandis que la fermeture entre midi et 14h est devenue de l’histoire ancienne.

