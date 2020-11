Bon Plan : Raspberry Pi et ses accessoires en promo

Il est cependant devenu objet tendance et même culte chez certains bidouilleurs au point d’être au centre d’une communauté mondiale partageant articles, tutoriels et programmes. PC d’appoint pour certains, carte programmable pour d’autres, le Raspberry Pi est plein de surprises…

Tous les composants du Raspberry sont réunis sur une seule carte et le tout est livré sans moniteur, clavier, souris, système d’exploitation, disque dur, alimentation ou câble pour privilégier la récupération, les licences libres et réduire les coûts à l’achat. On pourra récupérer l’alimentation sur un téléphone portable (micro USB ou USB-C), une carte micro SD pour stocker le système et les fichiers, tandis qu’un vieux câble HDMI trouvé au fond d’un tiroir vous permettra de le brancher sur une télévision ou un moniteur de récupération.

Attention, même si son prix réduit pourrait faire croire à un PC aux configurations très modestes, il n’en est rien et les caractéristiques techniques évoluent à chaque nouveau modèle. C’est aussi un ordinateur soutenu par une fondation et une communauté très vivace. On peut y brancher des «HAT» sur le port GPIO de 40 broches pour ajouter des fonctionnalités : capteur de température, d’humidité, afficheurs, caméras, tuner TNT, ampli «DAC» pour le son, etc.

Raspberry Pi 3B et 4 : les deux framboises «star» du retrogaming

Le dernier en date, le Raspberry Pi 4 propose un processeur ARM Cortex-A72 quadricœurs cadencé à 1,5 GHz, un circuit graphique capable de décoder des flux vidéos 4K, jusqu’à 8 Go de RAM, 2 ports USB 3.0 (+deux port 2.0), un port Ethernet Gigabit, le WiFi Dual Band et le Bluetooth 5.0.

Soulignons que de nombreuses distributions Linux permettent d’en faire un PC tout terrain à l’instar du dernier Raspberry Pi 400. Mais à l’origine, le Raspberry Pi est un nano-ordinateur destiné à la domotique (essayez le logiciel gratuit Gladys de notre ami Pierre-Gilles Leymarie !), la robotique, le bidouillage, mais aussi pour apprendre la programmation.

Mais ce qui a fait le succès du Raspberry Pi auprès du grand public c’est le retrogaming ! Avec un peu de matériel et le logiciel Recalbox, il est possible de retrouver les joies de son enfance et de partager un moment de détente avec les jeunes générations autour d’une partie sur Super Nintendo, Megadrive, NES, NeoGeo, PlayStation… Pour commencer à s’amuser, pas besoin de la dernière version du Raspberry Pi puisqu’une version 3B+, bien moins chère, est tout aussi sympa à utiliser et capable de faire tourner 90 % des titres. Si le monde du Raspberry Pi vous intéresse, nous vous conseillons un peu de lecture…

Enfin, sachez que si nous en parlons sur Android-MT c’est que le Raspberry Pi peut accueillir le système Android et que l’appareil peut même être piloté depuis un smartphone…

