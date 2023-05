Bon Plan : NordVPN, le VPN n°1 en promo à -60% !

On entend parler de NordVPN un peu partout sur Internet et peut-être n’avez-vous pas eu la curiosité de regarder de plus près ce que propose ce type de service. Un VPN (Virtual Private Network) est une sorte de tunnel dans lequel passe votre trafic Internet. Dans ce tunnel, les informations sont chiffrées : impossible de savoir ce qui s’y passe et ce qui transite.

Une connexion anonyme et blindée

Cela réduit aussi les risques de contaminations ou d’intrusions, mais ce qui est encore plus fort c’est que vous aurez la possibilité d’être géolocalisé dans le pays de votre choix. Ce n’est pas obligatoire, mais cela peut-être pratique : chez vous, vous aurez accès à des sites ou des contenus bloqués en France (Netflix ou Disney+ USA) et en vacances, vous pourrez récupérer une IP française pour pouvoir profiter de vos chaînes lorsque vous êtes à l’étranger. Par exemple Canal+, RMC Sport ou beIN Sports ne sont pas accessibles avec une IP algérienne ou thaïlandaise : il faut que vous ayez une IP française sinon ça ne marche pas…

À l’inverse, une IP américaine permet de profiter du Netflix US avec presque deux fois plus de contenus ! Un VPN permet aussi de regarder le foot : Ligue 1 et Ligue des Champions. NordVPN propose aussi des serveurs qui fonctionnent avec Tor, comprend un protocole NordLynx basé sur WireGuard et des « doubles serveurs » pour faire passer votre trafic par deux pays au lieu d’un. Énormément de fonctionnalité et une compatibilité sur toutes vos machines (Android, Windows, Linux, iOS, MacOS, etc.)

Quel prix pour le VPN n°1 ?

Avec NordVPN, les tarifs sont dégressifs, mais l’offre qui vaut vraiment le détour en ce moment c’est la formule de 2 ans. Cela revient à payer 3,29 €/mois au lieu de 12,99 € soit une réduction de 60 % sur l’offre standard avec 3 mois gratuits. Cette formule, baptisée « Essentiel » comprend le VPN avec ses 5543 serveurs, une protection anti-malware et un bloqueur de publicité. On compte aussi une formule « Avancé » et une autre « Ultime » à 5,99 €/mois avec en plus un gestionnaire de mots de passe, un scanner de vulnérabilité et 1 To de stockage chiffré pour garder vos documents importants à l’abri. Si vous trouvez que 2 ans est une période trop longue, il est possible de s’abonner pour 1 an seulement.