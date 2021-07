Bon Plan : les 3 meilleures TV 4K de 2021 en promo !

Alors certes on trouve des appareils pas chers assez fréquemment, mais ici nous vous avons sélectionné le haut de panier en 55 pouces (139 cm) avec du HDR et des taux de rafraîchissement au top et le meilleur son possible…

► LG OLED55CX3

Commençons directement par le meilleur rapport qualité-prix pour ne pas perdre de temps. Rappelons en premier lieu que LG est le seul fabricant de dalles OLED. Bref, le coréen se garde les meilleurs écrans et il faut dire que cette TV 55 pouces (139 cm) de la gamme CX figure dans le haut du panier. C’est d’ailleurs un des modèles conseillés par Microsoft pour jouer sur Xbox Series X|S. Bien sûr elle fera parfaitement l’affaire avec votre PlayStation 5.

Il faut dire que cette TV affiche de la 4K à 120 images/s et que le HDR est de la partie. Rappelons que la technologie OLED permet de profiter d’un contraste infini puisque le noir est absolument noir (normal, les pixels sont éteints !). Cette dalle 10 bits affiche plus d’un milliard de couleurs et propose une connectique très complète avec 4 prises HDMI 2.1, le VRR, le Dolby Vision IQ, le Dolby Atmos et l’eARC. Bon pour le gaming, la TV et le cinéma. À ce prix, vous ne pouvez pas vous tromper.

Prix : 1127 € (et 100 € offerts sur vos prochains achats chez Rakuten)

► Sony Bravia XR-55A80J



Faites défiler un peu la liste des prix pour trouver l’offre la moins chère sur cette Sony Bravia. Pour cette nouvelle édition de ce modèle, vous avez affaire à Google TV (le remplaçant d’Android TV) : le meilleur système pour naviguer sur une TV connectée. En plus d’être la TV la plus « à jour » de cette sélection, elle embarque toutes les dernières technologies du moment avec des modes d’images en fonction de votre utilisation : Cinéma Standard, Photo, Jeu, Animation et Dolby vision).

Côté son, pas besoin de barre avec la technologie S-Force Front Surround Sound. Les standards VRR, Dolby Vision et HDR-10 sont aussi de la partie. Bien sûr l’appareil se destine aux gamers avec son rafraîchissement 100 Hz et son mode d’amélioration d’image à la volée. Cette Bravia propose aussi un double Tuner TNT / Sat et la possibilité de décoder du HEVC (H.265). N’en jetez plus…

Prix : 1765 € (et 52 € offerts sur vos prochains achats chez Rakuten)

► TV Samsung QE55LS03TAU



Bon, c’est la plus chère, mais c’est aussi un petit bijou. Cette TV affiche une définition de 3840×2160 pixels avec un rafraîchissement à 100 Hz. Elle embarque aussi toutes les dernières technologies du moment eARC, HDR10+, etc. Rien de bien original jusque là, sauf cette TV Samsung baptisée « The Frame » embarque une dalle QLED magnifique qui fait d’elle un véritable objet décoratif : comme un tableau !

Lorsque vous ne l’utilisez pas, il est d’ailleurs possible d’afficher des œuvres ou vos propres photos si vous n’êtes pas très versé dans la peinture. Lorsque vous quittez la pièce, elle s’éteint automatiquement.

Cerise sur le gâteau, la connectique est très complète et l’appareil dispose d’une puissance sonore de 60W : vous n’aurez pas à acheter une barre de son supplémentaire.

Prix : 1819 € (et 54 € offerts sur vos prochains achats chez Rakuten)