Bon Plan : La fibre + un forfait mobile 70 Go pour seulement 29,90 € par mois chez Orange !

Vous avez besoin d’une offre mobile ET d’une offre fibre optique à la maison ? Orange propose en ce moment un pack très avantageux avec un forfait fibre ultra haut débit et un forfait mobile 70 Go. Le prix est de 29,99 € au lieu de 63,99 €. Une affaire !

Vous voulez passer à la fibre et pourquoi ne pas changer de forfait pour avoir un peu plus de données mobiles ? Orange propose sa Série Limitée Open 70 Go Fibre. Ce pack comporte donc un abonnement fibre avec des débits qui peuvent attendre les 400 Mbit/s, une Livebox 5 avec un WiFi dual-band pour une connexion plus stable dans toute la maison, un décodeur TV Ultra HD 4K avec 160 chaînes (50 en HD) et des appels vers les fixes gratuits en France métropolitaine, les DOM et plus de 100 destinations internationales (+10 heures/mois vers les fixes d’Algérie gratuits sur demande).

Internet ultra haut débit + forfait mobile

Côté forfait mobile, vous avez les appels, SMS et MMS illimités en France, UE et outremer, mais aussi 70 Go de données mobiles.

Le prix de cette offre passera automatiquement à 63,99 € au bout d’un an, mais c’est justement la période d’engagement. Rien ne vous empêche de partir à ce moment-là ou de profiter d’une nouvelle offre avantageuse chez Orange (ou ailleurs). Et puis si on compte bien, avec une économie de 34 € par mois, vous économisez 408 € sur un an : pas mal !

Notez que s’il vous faut un mobile en plus, il suffit de demander. Orange propose des iPhone 12, des appareils Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi à des prix très raisonnables.

Les autres avantages :