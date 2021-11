Bon Plan : Ivacy VPN à 0,90 €/mois pour le Black Friday

Si vous suivez un peu le petit monde des VPN, vous savez que tous les services de ce type sont en promo toute l’année : -68 %, -75 %, -80 %… Il s’agit de pourcentage de réduction par rapport au prix mensuel, souvent hors de prix et que personne ne choisit. Ivacy ne déroge pas à la règle : il fonctionne comme tous ses concurrents avec une réduction de -90 % ! Sauf qu’ici, le VPN ne se moque pas de vous : sur une période de 5 ans, cela revient à payer 0,90 €/mois. Et oui, avec Ivacy, vous êtes tranquille pendant 5 ans ! Tout ce que vous avez à faire est de payer la totalité de la durée de l’abonnement en une seule fois, soit 54 €. De cette manière vous n’êtes pas engagé et cela évite les reconductions tacites de contrat.

5 ans pour 54 € = 90 centimes par mois !

Mais est-ce que Ivacy est meilleur que NordVPN, CyberGhost ou les autres ? Déjà Ivacy VPN est moins cher puisque chez NordVPN il faudra débourser 3,15 €/mois et 1,83 €/mois pour CyberGhost. Ensuite, Ivacy propose toutes les garanties d’un service de qualité avec une note de 5/5 sur Trust Pilot. Ce VPN est disponible sur tous vos appareils, ordinateurs ou mobiles, avec une limite de connexion de 10 machines (c’est 6 pour NordVPN et 7 pour CyberGhost) et il propose toutes les fonctionnalités de ses concurrents : chiffrement AES 256 bits, serveur P2P, Kill Switch, choix du protocole, Split Tunneling et pas moins de 3500 serveurs sur 100 emplacements géographiques.

Vous voulez un VPN pour le stream ou les contenus Netflix, Disney+ et Amazon Prime étrangers ? Ivacy VPN propose 16 régions majeures, dont les États-Unis, la France, le Japon, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Allemagne et le Canada. Il existe même des serveurs dédiés pour BBC iPlayer, Hulu, HBO Max, CBS, NBC, etc. Avec ce plan de 5 ans, vous disposez aussi d’un cloud chiffré de 2 Terabytes, et ça, aucun concurrent ne le propose ! Enfin, si vous regrettez d’avoir opté pour IvacyVPN, vous avez un mois pour changer d’avis…