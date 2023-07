Bon plan Canal+ : le meilleur de Canal pour 22,99 € par mois !

Jusqu’au 9 août 2023, Canal+ propose une offre spéciale pour profiter de ses meilleures chaînes à un prix attractif. Pour 22.99 €, vous pouvez accéder à l’offre 100% CANAL + et accéder aux derniers films, séries, documentaires et même à des centaines d’événements sportifs.

Jusqu’au 9 août 2023, Canal+ propose une offre spéciale pour profiter de ses meilleures chaînes à un prix attractif. Pour 22,99 €, vous pouvez accéder à l’offre 100% CANAL + et accéder aux derniers films, séries, documentaires et même à des centaines d’événements sportifs.

L’offre 100% Canal+ : les meilleurs contenus en exclusivité

Le bouquet, disponible jusqu’au 9 août prochain, vous donne accès à des centaines de contenus exclusifs. C’est la force de Canal+ : les films les plus récents sont disponibles sur la plateforme (Avatar : la voie de l’eau, Tirailleurs, Le jouet…), comme les dernières séries (Gangs of London, H/JACK, Ted Lasso…) mais aussi un programme sportif complet : MotoGP, 100% de la Formule 1, Champions League…

C’est quoi l’offre 100% Canal+ ?

L’offre 100% CANAL+ vous permet d’accéder à 10 chaînes pour 22.99 € par mois pendant 12 mois, pour tout engagement de 24 mois. Avec cette offre, vous accédez à 6 chaînes Canal, 3 chaînes de sport ainsi qu’un accès illimité à Apple TV. L’offre comprend :

Canal+

Canal+ Cinéma

Canal+ Grand Écran

Canal+ Séries

Canal+ Docs

Canal+ Kids

Canal+ Sport

Canal+ Foot

Canal+ Sport 360

Apple TV

Avec l’offre 100% CANAL+, vous accédez à tout l’univers des chaînes Canal dans les meilleures conditions. Profitez de contenus disponibles en Ultra HD 4K et Dolby Atmos. Vous pouvez regarder vos programmes sur deux écrans en simultané, sur PC, smartphone, console ou smart TV.

Des bonus à la demande !

Une fois engagé, vous accédez non seulement à un catalogue complet au travers des 10 chaînes du pack, mais aussi à un grand nombre de bonus. Bien sûr, vous pouvez regarder toutes les chaînes TNT, en direct ou en replay (TF1, France Télévision, Groupe M6…).

Mais, cerise sur le gâteau, un accès illimité à la presse nationale et régionale est inclus dans l’offre, grâce à Cafeyn. Plus de 1 300 journaux et magazines, directement accessibles grâce à votre abonnement 100% CANAL+, que demander de mieux ?

Enfin, avec cette offre à 22.99 € par mois, l’option TV+ est offerte pendant 2 mois. Elle vous donne accès à un grand nombre de chaînes, comme MTV, National Geographic, Planète+ ou encore Nickelodeon.

Attention, l’offre n’est valable que jusqu’au 9 août 2023 !

Pourquoi conseillons-nous l’offre 100% CANAL+ ?

Le meilleur de Canal+ pour moins de 23€ .

. Des offres complémentaires gratuites , incluses dans l’abonnement.

, incluses dans l’abonnement. Un catalogue ultra complet, avec des milliers d’heures de programmes exclusifs.