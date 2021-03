Bon Plan : Anniversaire NordVPN, promo à -68 % pour encore quelques jours

NordVPN est probablement le VPN le plus connu du moment, mais aussi l’un des plus avantageux avec des prix actuellement inférieurs à 3 euros par mois, soit une réduction de 68%. Et comme c’est son anniversaire NordVPN offre un plus un cadeau à ses nouveaux inscrits : de un mois à deux ans offerts en sus de l’abonnement souscrit.

Un VPN (Virtual Private Network) est un service qui propose de vous protéger des brigands sur Internet. Alors que ce type de logiciel était assez difficile à prendre en main il y a encore peu de temps, NordVPN met à votre disposition des applis et des programmes pour tous vos appareils. Pas besoin de s’y connaître et jusqu’à 6 machines peuvent être protégées en même temps. Comment cela fonctionne-t-il ? Une fois installé sur votre smartphone, ordinateur, tablette ou routeur, NordVPN va chiffrer les données échangées avec Internet. Non seulement vous allez vous protéger des pirates, mais aussi des virus qui sévissent sur les points d’accès WiFi public peu ou pas sécurisés.

Plus fort, NordVPN vous permet de choisir votre lieu de résidence virtuel. En choisissant une IP américaine vous pourrez profiter du catalogue du Netflix US ou du Disney+ US, mais à l’étranger vous pouvez aussi opter pour une IP française pour accéder à vos services de stream et VoD qui sont normalement inaccessible à l’extérieur de l’hexagone. L’assistance est performante et les tarifs sont très intéressants, mais celle qui vaut le coup en ce moment c’est la formule sur 2 ans (+3 mois gratuits). Le prix revient alors à 2,97 €/mois. Au total, la réduction atteint les 68 % par rapport à un abonnement standard ! Notez que si vous n’êtes pas satisfait du service, vous bénéficiez d’un délai de 30 jours pour recevoir un remboursement intégral.

Enfin comme c’est un anniversaire, et qu’un anniversaire ça se fête, NordVPN offre un cadeau à ses nouveaux utilisateurs qui selon leur chance recevront 1 mois, 1 an ou 2 ans d’abonnement supplémentaires, ajoutés à l’abonnement souscris.

Pourquoi conseillons-nous ce VPN ?

► Un prix très bas, 30 jours pour changer d’avis…

► Des serveurs rapides et sécurisés…

► Un abonnement pour toute la famille (6 appareils)