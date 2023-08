Blocage sur Twitter / X : la fin d’une fonctionnalité essentielle ?

Un mois après le dernier changement majeur chez Twitter, le réseau social devenu X semblait se stabiliser. Enfin un peu de calme pour laisser le temps à la communauté de s’approprier l’environnement et ses nombreux changements. C’était sans compter sur la bougeotte incessante du grand patron de l’entreprise. Par une chaude journée d’août, Elon Musk a donc décidé de supprimer une fonctionnalité pourtant cruciale.

Le réseau social va donc enlever la possibilité de bloquer un utilisateur, hormis dans sa messagerie privée. Un changement qui va impacter l’usage de l’application. Tout d’abord, il ne sera plus possible d’empêcher un compte d’interagir publiquement avec vos contenus. De plus, ce même compte pourra à nouveau identifier votre profil et le taguer dans des réponses. Enfin, pour les utilisateurs souhaitant une consommation apaisée du réseau social, il ne sera plus possible de faire le tri dans les contenus affichés en bloquant les sources indésirables, individuellement ou en masse.

How does the medicine taste? 😂😂

Pretty fun blocking people who complain that blocking is going away.

Depuis l’annonce, beaucoup d’utilisateurs de X font part de leurs préoccupations. D’une part, certains craignent une hausse vertigineuse des cas de harcèlement et de doxing. Sans blocage, difficile de couper court à des interactions toxiques sur la plateforme.

Musk says that Twitter will no longer let you block other users.

But…Apple's App Store guidelines might not let this actually happen.

Apps with user-generated content must offer "the ability to block abusive users from the service." pic.twitter.com/MslQjwwqpP

— Chance Miller (@ChanceHMiller) August 18, 2023