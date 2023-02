Sites porno et mineurs : déjà des limites au blocage !

Visiter un site pornographique en France est depuis des années un vrai chemin de croix pour les mineurs. Ils doivent d’abord taper « vidéo porno » sur Google. Là, des centaines de choix s’offrent à eux. Le premier obstacle est donc d’ouvrir n’importe lequel. Une fois ceci fait, la page d’accueil s’affiche et, surprise, une sécurité incroyable se présente avec une fenêtre qui s’ouvre et demande « Avez-vous 18 ans ? ». Il faut alors avoir le courage de mentir et de cliquer sur « Oui » pour débloquer l’accès à des milliers d’heures de contenus qui devraient lui être interdits ! C’est ainsi que près d’un enfant sur trois a déjà été exposé à ce genre de vidéo à 12 ans et ce serait même 46% des moins de 17 ans. Ce chiffre devrait bientôt baisser avec la mise en place d’un système plus sécurisé.

Sites porno interdits aux mineurs : bientôt une application pour contrôler l’âge @Numerama https://t.co/KLlOa6WDlG pic.twitter.com/Gwj3CITExg — Martial Gervaise (@argevise) February 6, 2023

Site porno à la carte… d’identité

Cela fait en effet des mois que l’on en parle en France et il semblerait que ce soit maintenant officiel. Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique, l’a en effet annoncé dans Le Parisien :

En 2023, c’est la fin de l’accès aux sites pornographiques pour nos enfants.

Ce sera fonctionnel dès septembre et le dispositif sera présenté dans les jours à venir. Tous les sites proposant du contenu pour adulte devront s’y conformer s’ils ne veulent pas se voir bloqués dans l’Hexagone.

Même si l’on n’en connaît pas encore tous les détails, cela passera par la mise en place d’une certification de l’âge par le biais d’ une attestation numérique. C’est encore flou tout ça. S’agira-t-il d’un système calqué sur les sites de pari en ligne, de poker ou d’achat de cryptomonnaies avec le scan d’une carte d’identité, d’un passeport ou d’un permis de conduire ou s’oriente-t-on vers un système fonctionnant avec une carte bancaire ? Elle devrait toutefois être efficace, comme le rappelle le ministre :

Cette solution technique sur laquelle nous travaillons pourra être utilisée pour faire respecter les limites d’âge qui existent dans notre droit, mais qui ne sont pas suffisamment respectées en ligne.

Les limites du système

Même si empêcher les enfants d’avoir accès à ce genre de site est évidemment un excellente initiative, il faudra rester vigilent sur plusieurs points. L’État de Louisiane a commencé une expérience de même nature et confie la production d’une preuve de majorité à une société privée. Comment ces données sont-elles stockées et protégées ? Avez-vous vraiment envie que des tiers soient au courant de vos penchants ? Un autre problème se pose en ce qui concerne la mise en place de ce système : il faut que les sites jouent le jeu.

En Louisiane, seuls les sites de MindGeek (Pornhub, YouPorn, RedTube, etc.) proposent de montrer patte blanche à l’entrée. Il suffit donc d’aller sur un autre site, plus permissif. Et lorsque celui-là sera aussi « sécurisé », il y en aura forcément un autre, plus petit, plus confidentiel qui n’aura pas encore été verrouillé. Quant aux adultes qui ne souhaitent pas faire de démarches particulières, ils pourront toujours utiliser leur VPN…