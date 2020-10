Black Friday 2020 : Amazon commence avant les autres !

Le Black Friday 2020 approche à grands pas. En attendant, on revient sur les origines de cet évènement, les dates de la prochaine édition et déjà les premières offres !

À moins d’être anticapitaliste et de vivre au fin fond d’une forêt dans le Vermont, vous connaissez forcément le Black Friday, cette période de soldes exceptionnelles qui a lieu le dernier vendredi de novembre. Tradition consumériste américaine par excellence, cet évènement s’est popularisé depuis quelques années en France maintenant.

D’ailleurs Amazon prend en ce moment les devants avec des offres « Black Friday avant l’heure »…

Pour rappel, le Black Friday existe aux USA depuis 1960. À chaque lendemain de Thanksgiving, les Américains célèbrent comme il se doit le faire d’avoir gaver et massacrer des millions de dindons en allant claquer leurs économies dans les boutiques, et aujourd’hui sur les sites de e-commerce.

On donne plusieurs origines au terme Black Friday. Certains assurent que cela fait référence aux magasins « noirs de monde », tandis que d’autres affirment que ce nom est plutôt lié à la façon dont les commerçants américains tenaient leurs comptes. En effet, avant le Black Friday, la santé financière des magasins n’était pas au mieux, et les gérants soulignaient les pertes et les crédits à payer au stylo rouge dans le livre de comptes. Une fois le Black Friday passé et les comptes revenus dans le vert, les commerçants écrivaient en noir. D’où le surnom Black Friday.

Top départ du Black Friday dès le 27 novembre 2020 en France

En France, il faudra donc attendre le 27 novembre 2020 pour faire des bonnes affaires sur Amazon, la Fnac, Cdiscount, Darty, Boulanger, Rue du Commerce, mais également dans les millions de boutiques du pays qui participent à l’évènement. Et au cas vous seriez touché par une panne de votre réseau Internet ce week-end de fin novembre, ne vous inquiétez pas.

De plus en plus de sites de e-commerce prolongent le plaisir le lundi 30 novembre 2020 avec le Cyber Monday, durant lequel les clients peuvent se jeter sur les dernières bonnes affaires ! En attendant l’ouverture du Black Friday 2020, on vous fait part de trois offres particulièrement séduisantes repérées sur Amazon.

Vidéoprojecteur VANKYO 5500 Full HD

Si vous avez toujours rêvé de voir Les Tuches sur le mur de votre salon, ce vidéoprojecteur en promotion à 84,99 € au lieu de 119,99 € est une opportunité à ne pas manquer. Le VANKYO 5500 affiche une résolution native en HD et supporte les entrées vidéo en 480, 720 et 1080p, parfait pour regarder ses séries préférées dans un format ultra large de 236 pouces au maximum. Pas de système sonore à la maison ? Ne vous inquiétez pas, le VANKYO embarque un haut-parleur Hi-Fi.

Google Pack de 2 routeurs Wi-Fi

Avec ce pack de deux routeurs Wi-Fi signés Google, profitez d’une connexion Wi-Fi ultra rapide dans n’importe quelle pièce de la maison, sur tous vos appareils. Google Wi-Fi remplace votre routeur et offre une couverture optimale. En outre, grâce au Google Wi-Fi, contrôler votre réseau comme bon vous semble : planifiez une suspension du réseau à l’heure du coucher de vos enfants, et bloquez les sites pour adultes sur les appareils de votre choix. Disponible au prix imbattable de 149,99 au lieu de 249 € sur Amazon.

WD My Book Duo – Disque Dur Externe USB 12 To

Vous sentez à l’étroit sur votre PC et vous ne savez plus où mettre cette collection de films piratés et de jeux achetés sur Steam en promotion ? Ce gigantesque disque dur externe de 12 To devrait amplement suffire à résoudre votre problème. Compatible USB 3.0, cet appareil offre un dispositif de chiffrement matériel AES 256 bits et dispose d’une protection par mot de passe. Une solution de stockage massif et sécurisé, proposé à prix coûtant : 299 € au lieu de 431 € sur Amazon.