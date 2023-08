BlaBlaCar : covoiturage, bus, et 100 € de prime pour les conducteurs !

Covoiturage ou bus ? Quels que soient votre destination et votre mode de transport favori, Blablacar vous facilitera la vie, et si vous êtes conducteur, vous pourrez même recevoir une prime de 100 € !

BlaBlaCar est bien plus qu’une simple plateforme de covoiturage. C’est une solution de transport économique et écologique qui a su révolutionner la façon de voyager en partageant sa voiture avec des passagers ayant le même itinéraire. Fondée en 2006 en France, BlaBlaCar est devenue une référence avec plus de 90 millions d’utilisateurs dans 22 pays.

BlaBlaCar propose deux types de trajets :

1/ Le covoiturage : les conducteurs publient leurs trajets sur la plateforme et les passagers peuvent les réserver.

2/ Le bus : BlaBlaCar propose également des trajets en bus vers plus de 300 destinations en France et en Europe.

1/ Le covoiturage : une solution avantageuse à tous les niveaux

Le covoiturage avec BlaBlaCar est synonyme d’économies à la fois pour les conducteurs et les passagers. En partageant les frais liés au carburant, les conducteurs peuvent alléger leur budget transport, tandis que les passagers profitent d’un voyage à moindre coût.

Le processus est simple : il suffit de créer un compte sur la plateforme, publier son trajet en précisant la date, l’heure, le point de départ et la destination, ainsi que le nombre de places disponibles. Les passagers peuvent ensuite réserver en ligne.

Le tarif du covoiturage est déterminé par le conducteur, en moyenne de 5 et 20 euros par personne, en fonction de la distance parcourue, du nombre de passagers et du type de voiture.

Les avantages du covoiturage avec BlaBlaCar sont nombreux :

Economique : une solution de transport abordable en comparaison avec le train ou l’avion.

Ecologique : réduction du nombre de voitures sur les routes pour lutter contre la pollution.

Pratique : réservation en ligne et départ direct depuis l’adresse de départ.

Social : une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes tout en économisant.

Recevez jusqu’à 100 € de Prime Covoiturage !

BlaBlaCar récompense ses conducteurs avec une Prime Covoiturage allant jusqu’à 100 €. Pour en bénéficier, il suffit de créer un compte, publier des trajets et réserver 3 trajets en tant que passager dans les 3 mois suivant la première publication. Cette prime est une belle occasion de faire des économies et de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone.

Pour profiter de la Prime Covoiturage :

Créez un compte sur BlaBlaCar.

Publiez vos trajets sur la plateforme.

Réservez 3 trajets en tant que passager dans les 3 mois suivant la première publication.

Recevez la Prime Covoiturage par virement bancaire dans les 45 jours suivant la fin des 3 mois.

2/ BlaBlaBus : Une Option de Voyage Economique et Confortable

BlaBlaBus est la branche bus de BlaBlaCar qui propose des trajets vers plus de 300 destinations en France et en Europe. Avec des prix attractifs à partir de 5 euros par trajet, BlaBlaBus offre des voyages abordables tout en offrant un confort optimal : Wi-Fi, prises électriques, toilettes et climatisation.

Les bus BlaBlaBus sont accessibles vers plus de 300 destinations et proposent également des offres spéciales pour les étudiants, les familles et les groupes. De plus, BlaBlaBus propose un service de transport en gare, facilitant ainsi l’accès direct au bus depuis la gare.

En résumé, BlaBlaCar est une alternative économique et écologique pour voyager tout en préservant son budget et l’environnement.