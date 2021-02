Bitcoin : un moyen de paiement comme un autre ?

Comme vous le savez peut-être, le Bitcoin a le vent en poupe. Le cours de la reine des cryptomonnaies n’a jamais été aussi haut, et dépasse depuis ce jour les 50 000 $. Plusieurs annonces récentes ont favorisé l’explosion du cours du BTC. En effet, des entreprises ont créé la surprise en affichant leur confiance auprès de la cryptomonnaie.

Tesla vient d’acheter 1,5 milliard de dollars de BTC et accepte désormais la devise comme moyen de paiement. Dans la foulée, PayPal a annoncé qu’il sera possible de payer ses achats en Bitcoin, ainsi qu’avec trois autres cryptomonnaies. Parmi les autres annonces symboliques du moment, on note la création de BitTrust, un fonds dédié au développement du BTC en Afrique et en Inde créé par Jack Dorsey, PDG de Twitter, et Jay-Z, célèbre rappeur et homme d’affaires. Masterdcard a également rejoint la danse, en annonçant accepter les paiements en cryptomonnaie d’ici fin 2021. On compte aussi le fonds d’investissement BlackRock qui se met à s’y intéresser…

Les indicateurs sont au vert pour généraliser le BTC

Vous l’aurez compris, tout semble sourire au Bitcoin en ce moment, hormis Christine Lagarde sur BFM TV. « Alors que les monnaies virtuelles se multiplient, et que les monnaies traditionnelles traversent une période de crise, la démocratisation du Bitcoin commence à se confirmer à l’échelle économique », assurent plusieurs analystes de la banque JP Morgan dans les colonnes de nos confrères de 20 Minutes.

« Dans l’actualité récente, plusieurs éléments plaident pour une démocratisation du Bitcoin en tant que moyen de paiement. L’annonce faite par Tesla la semaine dernière, mais aussi celles de Visa et de Mastercard qui vont mettre en place une carte bancaire permettant les achats en Bitcoin, ou encore les annonces de Square peuvent laisser penser que la cryptomonnaie va peu à peu s’imposer comme une devise pour effectuer des paiements », assure Matthieu Bouvard, professeur de finances à Toulouse School of Management et Toulouse School of Economics.

Un cours encore trop volatile

Pour ce spécialiste des cryptomonnaies, l’adoption du Bitcoin comme moyen de paiement par de plus en plus d’entreprises et de services va dans le sens d’une généralisation du Bitcoin. Selon Matthieu Bouvard, l’un des principaux intérêts du BTC serait d’offrir un moyen de paiement sécurisé, simple et efficace, notamment pour les paiements internationaux. « C’est un moyen de paiement relativement anonyme, et qui permet de toucher des gens un peu partout dans le monde. Les paiements en Bitcoins pourraient grandement faciliter les transactions réalisées par toutes ces diasporas d’immigrés, qui doivent aujourd’hui passer par des entreprises comme Western Union pour les transferts d’argent vers leur pays d’origine », poursuit l’expert.

Néanmoins et toujours ses dires, le Bitcoin a encore du chemin à parcourir avant de devenir un moyen de paiement du quotidien. La faute à sa volatilité, qui représente pour l’instant un danger pour les marchands. En effet, si le cours ne cesse de diminuer ou d’exploser, accepter un paiement en Bitcoin sera à double tranchant pour un vendeur. La solution serait à chercher du côté des stablecoins, des monnaies virtuelles adossées à des monnaies fiduciaires comme l’Euro, à d’autres cryptomonnaies ou des matières premières.

