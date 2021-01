Bitcoin : un mot de passe à 200 millions d’euros

7002 Bitcoins. Si cela représentait entre 2000 et 150 000 euros en 2011, ces quelques Mo de données pèsent maintenant plus de 203 millions d’euros au cours actuel. Belle plus-value pour Stefen Thomas ? Oui, potentiellement. Sauf que ce programmeur a oublié le mot de passe de son disque dur sécurisé. Au bout de 10 tentatives, ce disque Ironkey efface son contenu. Le pauvre Stephen en est à 8 tentatives…

A painful memory. I hope others can learn from my mistakes. Test your backups regularly to make sure they are still working. An ounce of foresight could have prevented a decade of regret.

That said, I'll do what I always do which is focus on building things, e.g. @Interledger. https://t.co/pCgObeAf4Z

— Stefan Thomas (@justmoon) January 12, 2021