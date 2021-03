Bitcoin : les baby-boomers vont-ils faire exploser le BTC ?

Et si l’explosion du BTC venait des précédentes générations, en l’occurrence des baby-boomers ? Pour de nombreux analystes, les baby-boomers les plus fortunés vont rapidement investir dans le Bitcoin, jugé désormais comme une valeur refuge susceptible de prendre beaucoup de valeur.

Le Bitcoin affiche une forme olympienne en cette fin mars 2021. Le BTC a récemment dépassé les 60 000 dollars, et les médias et spécialistes de la cryptomonnaie se demandent quand la course folle du cours du Bitcoin va s’arrêter. Ainsi, certains parient que la reine des cryptomonnaies va franchir le cap des 300 000 dollars d’ici la fin d’année 2021, tandis que d’autres assurent que le BTC vaudra un million de dollars dans 10 ans.

Bien entendu, tout cela n’est que de la spéculation. Une seule chose est certaine : l’intérêt des particuliers pour ce nouvel actif prometteur. En France, un récent sondage a dévoilé que nous étions 14% à être prêts à investir dans le BTC ou d’autres cryptomonnaies. Or, et si l’on pouvait penser que le BTC et les cryptos en général sont plutôt des actifs destinés aux populations à l’aise avec les nouvelles technologies, les baby-boomers (les personnes nées dans les années 50 et 60) pourraient bien s’y mettre.

C’est en tout cas ce qu’affirme Michael Novogratz, fondateur de la holding canadienne Galaxy Digital. Selon lui, les baby-boomers les plus fortunés vont se jeter sur le BTC et les autres devises virtuelles dans les mois et années à venir : « Il se pourrait qu’un billion de dollars provienne l’année prochaine de ce groupe », assure l’homme d’affaires.

Les investissements en BTC ouverts aux États-Unis

Pourquoi une telle prédiction ? Aux États-Unis, les banques Morgan Stanley sont devenues les premiers établissements bancaires à proposer des investissements en Bitcoin à leurs clients. Ces fonds de Bitcoin sont d’ailleurs gérés par Galaxy Digital. Après l’annonce de Morgan Stanley, plusieurs banques réfléchissent à prendre le virage du BTC, comme la Goldman Sachs ou la Deutsche Bank, qui estiment que le BTC est trop important pour être ignoré.

Ainsi et selon JMP Securities, la manne financière pour le Bitcoin est gigantesque : « Environ 30 000 milliards de dollars d’actifs dans le secteur de la gestion de patrimoine aux États-Unis n’ont actuellement pas d’accès direct au Bitcoin« . Une situation qui pourrait changer si les banques et les baby-boomers décident d’investir massivement dans le BTC. D’après Michael Novogratz, les baby-boomers voient le Bitcoin comme une valeur sûre, à même de protéger leur épargne. Vous pouvez d’ailleurs retrouver nos conseils et astuces pour protéger facilement votre épargne grâce au Bitcoin, à l’Ethereum ou à d’autres cryptomonnaies.

« OK boomer »

Source : Investing