Bitcoin et cryptomonnaies se cassent la figure : c’est le moment d’acheter !

Les marchés financiers se sont pris une petite claque en cette fin de semaine et les cryptomonnaies ont bien sûr suivi. Et si c’était le moment d’acheter ?

Fragile depuis quelques jours, le Bitcoin a complètement dévissé dans cette nuit de jeudi à vendredi. Alors qu’il a atteint son plus haut pic depuis sa création il y a deux semaines, la star des cryptomonnaies a vu sa valeur baisser de 55 000 $ à moins de 49 000 $ en une nuit. Une baisse de 20 % sur la semaine qui a entraîné les autres : ETH, XRP, etc.

Mais pourquoi cette soudaine chute ? La rumeur d’une taxation sur les plus valus envisagée par l’administration Biden. Cette pourriture socialiste veut taxer les riches ! On marche sur la tête mes enfants. Et pour financer des programmes sociaux en plus. Et pourquoi pas une sécurité sociale pendant qu’on y est ? Le monde des cryptomonnaies n’est pas le seul a s’est pris une claque puisque tous les indices boursiers se cassent la figure.

« Buy low, sell high ! »

Vous connaissez l’expression « Buy low, sell high » ? Acheter à un prix bas pour revendre à la hausse. Plus facile à dire qu’à faire. Mais pourquoi ne pas profiter de cette soudaine chute ? -20 % c’est un peu les soldes ! En ce moment on peut acheter du Bitcoin et de l’Ethereum a des prix très intéressants. Le Ripple (XPR) s’est prix une claque monumentale. Lui qui était au plus haut à 1,63 € sur le mois est à moitié prix au moment où nous écrivons ces lignes (0,84 €). Si vous avez eu l’impression de rater le train de la cryptomonnaie au moment où elle s’envolait, c’est peut-être le moment de vous y mettre.

Où acheter du Bitcoin ?

Si vous avez envie d’acheter du Bitcoin ou une autre cryptomonnaie, nous ne pouvons que conseiller Coinhouse. Cette société française née en 2014 est un acteur reconnu enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Coinhouse propose de garder vos Bitcoins sur sa plate-forme ou de les basculer vers un « wallet » comme les coffres-forts sécurisés Ledger. Cerise sur le gâteau, Coinhouse est gratuit et propose des commissions plancher. Vous pouvez visiter le site pour plus d’infos ici »