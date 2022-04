Bitcoin en hausse : un nouveau bullrun en 2022 ? Comment en profiter ?

Si vous suivez, même de loin, l’actualité des cryptomonnaies, vous savez que la fin de 2021 et le début de 2022 ont été très cruels pour les investisseurs. Mais depuis la mi-mars, le marché reprend du poil de la bête : malgré la guerre à notre porte, le retour du Covid en Chine et les promesses de « régulation », la locomotive du secteur redémarre. Le Bitcoin est en effet autour des 47 000 $ alors qu’il était descendu à moins de 35 000 $ en janvier dernier…

Des indicateurs au vert

L’autre bonne surprise c’est la capitalisation générale du marché des crypto qui a pris plus de 400 milliards ces deux dernières semaines. Les indicateurs sont au vert et il y a fort à parier que dans le courant de cette année le marché revienne, ou même dépasse, son plus haut niveau de 2021. Les « altcoins » suivent le mouvement avec un Ethereum à 3400 $ (+37 % depuis janvier) et un Solana à 135 $ (+33%). Nous sommes encore loin du compte si on considère qu’à leurs plus hauts niveaux, l’ETH dépassait les 4600 $ et que le SOL frisait les 260 $.

Même s’il faut rester prudent, surtout sur un marché si volatile, nous sommes peut-être au début d’un nouveau « bull market » : une phase ou les prix vont s’envoler. Et si vous avez raté les précédents « trains », c’est le moment pour composter votre ticket…

Ne ratez pas le train « crypto » de 2022 !

