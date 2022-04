Bitcoin, cryptomonnaies : économisez sur les frais avec Binance

Première plate-forme sur le trading, Binance est un site plus grand que Coinbase au niveau des échanges. Vous ne désirez pas faire de trading ? Pas grave. Sur Binance vous pouvez acheter, vendre et acheter sans pour autant prendre de risques. La plate-forme dispose de sa propre monnaie, le BNB (qui a connu une augmentation de 1450 % de janvier à mai 2021), de sa propre blockchain la BSC (utilisée pour de nombreux projets d’avenir) et de sa propre stablecoin la BUSD (1 dollar = 1 BUSD quoiqu’il arrive sur les marchés).

Binance : pas de frais de transfert !

Le site dispose d’une grosse communauté avec la possibilité de participer à des launchpads (des cryptos gratuites pas encore sur le marché), d’acheter des NFT, de profiter de solution d‘épargne sans risque à 13 % par an, de l’échange via P2P, du farming et de la sécurisation de votre portefeuille avec un système à double authentification. Mais surtout Binance accepte à nouveau les virements SEPA sans frais et si vous utilisez notre lien pour vous inscrire, vous pouvez économiser 10 % sur tous vos trades.

Ce gain de 10 % est cumulable avec les autres avantages offerts par Binance puisque si vous détenez du BNB, vous économisez aussi sur les frais. En effet, en payant vos frais en BNB, vous pouvez obtenir jusqu’à 50 % d’abattement sur vos frais. Bref si vous désirez commencer à faire du trading, Binance c’est la plate-forme idéale d’autant que le site propose énormément de tutos et des formations gratuites.

Vous en voulez plus ? Jusqu’au 15 avril, vous empochez 10 dollars en BUSD pour un dépôt de 50 $ !

Le trading ne vous intéresse pas ? Choisissez le français Coinhouse

Si vous souhaitez plutôt faire confiance à un acteur français du milieu, nous vous conseillons le français Coinhouse. Cette plate-forme qui dispose d’une accréditation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est dans le secteur de la crypto depuis 2014. À l’inverse de Binance, Coinhouse ne fait de compte de trading : c’est un très bon point de départ pour les nouveaux acquérants : vous pouvez obtenir des cryptos immédiatement et vous n’avez pas besoin de connaissances particulières. L’interface est claire, en français et le site propose de voir les évolutions du marché en un clin d’œil.