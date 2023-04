Bitcoin : ce paradoxe qui peut vous coûter cher !

Un Bitcoin qui se stabilise autour de 30K, un Ethereum à plus de 2 000 $ : c’est la fête non ? Il faut dire que la dégringolade de 2021 a bien refroidi les marchés. Quand le Bitcoin a descendu à 15 000$ en janvier 2023, de nombreux investisseurs spéculaient sur une chute encore plus vertigineuse, mais l’inflation galopante a sans doute fait réfléchir certains acteurs. Le Bitcoin ne dépend d’aucune banque centrale et « fait sa vie » sans intervention externe. Une sorte d’« or 2.0 », mais avec une quantité limitée.

Ceux qui attendent un Bitcoin à 10 000 $ peuvent toujours attendre

Dans le cas d’une baisse de cette envergure, il ne faut pas être trop gourmand et investir pour entrer sur le marché quitte à rater le meilleur prix possible. De nombreuses personnes ayant raté le train à 15 000 attendaient d’acheter à 10 000 et quand il est repassé aux alentours de 18 000 pendant plusieurs semaines, les néo-investisseurs ont considéré que le train était passé.

Erreur.

Maintenant que le BTC est à 30K, il est peu probable qu’il descende à 10K dans ce cycle. Mais il ne faut pas oublier que la crypto a culminé à 64 000$ en novembre 2021 et que cela laisse une marge de progression déjà intéressante.

Quand le BTC est haut, il fait envie, mais…

Mais il ne faut pas non plus penser l’exact opposé. Car lorsque le BTC est en progression, les médias en parlent beaucoup et de nombreuses personnes désirent faire fortune en achetant de précieuses miettes de jeton. Combien de personnes ont acheté du Bitcoin à la fin 2021 lorsque le taux était historiquement élevé ?

Beaucoup !

Certes, c’est toujours intéressant de se retrouver investisseur quitte à virtuellement perdre de l’argent (tant que vous ne vendez pas, vous ne perdez rien), mais il vaut quand même mieux acheter lorsque le prix est bas. C’est logique, mais c’est le paradoxe du Bitcoin : lorsqu’il est haut, il intéresse beaucoup de gens et se vend très bien tandis que lorsqu’il est bas, on le dénigre.

Pour mettre en perspective la réalité du marché, voici un petit rappel du cours du Bitcoin chaque année à la mi-avril :

avril 2010 : 0,003 $

avril 2011 : 0,93 $

avril 2012 : 4,93 $

avril 2013 : 92,50 $

avril 2014 : 503,01 $

avril 2015 : 244,44 $

avril 2016 : 417,19 $

avril 2017 : 1 166,44 $

avril 2018 : 7 062,87 $

avril 2019 : 5 265,70 $

avril 2020 : 6 880,23 $

avril 2021 : 58 160,99 $

avril 2022 : 40 477,78 $

avril 2023 : 30 252,56 $

Impressionnant, non ?

Ne ratez pas le train du Bitcoin de 2023 !

