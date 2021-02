Bitcoin : 14% des Français veulent prochainement investir

Comme vous le savez peut-être, le cours du Bitcoin n’a jamais été aussi haut. En effet, la reine des cryptomonnaies a dépassé la barre symbolique des 50 000 dollars ce mardi 16 février 2021. Cette explosion, on la doit au soutien de nombreuses entreprises et établissements bancaires, qui ont décidé de miser sur le BTC. C’est par exemple le cas de Tesla, qui vient d’acheter 1,5 milliard de dollars en BTC. Le constructeur automobile a également annoncé qu’il sera possible de payer son véhicule en Bitcoin.

MasterdCard et Paypal ont également décidé d’adopter le BTC comme moyen de paiement, tandis que Jack Dorsey, PDG et fondateur de Twitter, vient de lancer un nouveau fonds de développement du Bitcoin en Afrique et en Inde, en partenariat avec le rappeur Jay-Z. Le soutien de ces compagnies et de ces personnalités a fait entrer le Bitcoin dans une nouvelle sphère, le BTC étant désormais en concurrence avec l’or.

À lire également : Tutoriel : Comment acheter facilement Bitcoins et cryptomonnaies chez Coinhouse ?

Le Bitcoin, un placement rentable pour une partie des Français

Et bien entendu, les Français commencent à s’intéresser à cette devise virtuelle, qui peut rapporter gros. Comme en atteste un récent sondage Ifop réalisé pour le site spécialisé Cointribune, 14% des Français souhaitent investir dans le Bitcoin. 3 % d’entre eux ont d’ailleurs déjà passé le cap. C’est notamment le cas d’Antoine, un musicien de 40 ans contraint de se reconvertir dans la menuiserie en raison de la pandémie. En début janvier 2021, il décide d’investir une partie de la donation de ses grands-parents dans le Bitcoin.

Le pari s’est avéré payant, comme il le raconte sur FranceInfo : « J’ai mis 2000 € et très vite j’avais gagné l’équivalent de ma somme. Quand on est dans le Bitcoin depuis un mois et demi, ça peut être addictif. Du coup, j’ai réinjecté des bitcoins deux fois. En tout et pour tout, j’ai investi 10 000 € », explique Antoine. Pour l’heure, l’investisseur est en possession de 0.4 Bitcoin, soit 17 000 €.

Pour rappel, de nombreux économistes assurent que la situation actuelle plaide pour une démocratisation du Bitcoin comme moyen de paiement. Reste à régler la question de la volatilité de son cours. Cependant, le Bitcoin se repose désormais sur des bases bien plus solides, puisqu’il est désormais soutenu par les particuliers, mais aussi des marques puissantes comme Tesla ou MasterCard. De quoi se diriger vers une croissance linéaire ?

Où acheter du Bitcoin en toute sécurité ?

Si vous avez envie d’acheter du Bitcoin pour investir, pourquoi passer par des sites anglo-saxons alors que nous savons très bien faire la même même en France ? Coinhouse est un des premiers acteurs dans ce domaine. La compagnie propose d’acheter du Bitcoin et 16 autres cryptomonnaies comme le très prometteur Ethereum. Coinhouse permet aussi de stocker vos Bitcoins en sécurité et gratuitement, même si vous pouvez les transférer sur un portefeuille matériel comme les « wallet » sécurisés Ledger (il y a une promo en ce moment).

Source : FranceInfo