Bientôt la fin pour les téléphones OPPO, OnePlus et Realme en France ?

Tout commence par un enchaînement de rumeurs. 36kr, un site coréen d’actualités « tech », annonce un départ imminent des marques chinoises OPPO et OnePlus. D’ici fin 2023, selon le média, leurs modèles ne devraient plus être commercialisés en Europe. Information confirmée par un leaker reconnu : leur départ devrait d’abord concerner l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas.

I can confirm: OPPO and OnePlus are pulling out of Europe. First to leave are Germany, UK, France and Netherlands. — Max Jambor (@MaxJmb) March 27, 2023

OPPO et OnePlus annoncés sur le départ

Mais l’information est démentie quelques heures plus tard, via un communiqué de OnePlus, puis de OPPO, assurant du maintien de leurs investissements sur les marchés européens et britanniques.

OPPO et OnePlus s’engagent sur tous les marchés européens existants. Nous avons connu un excellent départ en 2023 avec les lancements réussis de plusieurs produits en Europe et nous avons une gamme de produits à venir pour le reste de l’année. Comme toujours, OPPO et OnePlus continueront à fournir des produits plus innovants et le meilleur service possible aux utilisateurs.

Communiqué OPPO

Rumeur infondée donc ? L’idée d’un retrait progressif du marché européen semblait pourtant logique pour les observateurs. Les marques se retrouvent ainsi bloquées dans certains pays suite à des procès perdus contre Nokia, tout en annulant la sortie de leur dernier modèle haut de gamme en France.

Realme dans la tempête

Du côté de l’autre fabricant chinois, Realme, la situation est plus floue. Alors que la marque connaît une forte croissance suite au succès de ses modèles, avec 80% de ventes en plus sur 2022, la branche française semble montrer des signes inquiétants. Ainsi, des journalistes ont noté la coupure soudaine des contacts avec le service presse de la marque.

En réponse à ces inquiétudes, la marque invoque une pénurie de collaborateurs en France, l’obligeant à réduire la voilure. Idem pour l’absence de communication sur les réseaux depuis décembre 2022, il s’agit d’une optimisation de la stratégie RH. Le ralentissement des sorties ? Realme souhaite juste passer plus de temps sur le développement de ses solutions. La marque devrait donc rester en France. Dont acte.

Il paraîtrait alors qu’OPPO, OnePlus et Realme devraient rester en France et en Europe. Cependant, malgré tous ces communiqués rassurants, des signes continuent à faire douter. Affaire à suivre donc !