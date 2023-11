Bientôt des publicités sur WhatsApp ?

L’application de messagerie WhatsApp pourrait bientôt intégrer à son interface des publicités. Si la décision finale n’a pas encore été prise, ce choix devrait se faire dans un certain cadre et ne pas polluer l’ensemble de l’application.

C’est Will Cathcart, « Head of WhatsApp », en d’autres termes le responsable développement et stratégie de l’entreprise, qui l’a annoncé : l’application est susceptible d’intégrer prochainement de la publicité. Une déclaration qui vient, cependant, contredire une dénégation de ce même responsable sur le sujet, il y a quelques semaines, dans le Financial Times.

Une intégration ciblée

Dans sa dernière interview en date, dans le média brésilien Folah de Sao Paulo, Will Cathcart a donc confirmé, entre les lignes, que la publicité était bel et bien une option envisagée chez WhatsApp. Alors, va t-on avoir droit à d’innombrables messages sponsorisés et encarts publicitaires entre la conversation familiale et les blagues potaches du n+1 ?

Il semblerait que non. Le dirigeant annonce, en effet, que le choix fait est celui de sacraliser l’écran des conversations de l’application. Si publicités il y a, celles-ci seraient donc plutôt diffusées au sein des canaux de diffusion ou encore sur la page des Statuts.

Publicités sur WhatsApp : une présence encore incertaine

Il faut savoir que la présence de publicités sur WhatsApp est un véritable serpent de mer : les premières rumeurs remontent à 2018, avant de refaire surface en 2020. Cette année, donc, l’idée remonte. Mais toujours avec une bonne dose de flou : de l’aveu même du responsable de l’entreprise, l’ajout de cette fonctionnalité fait débat au cœur même des équipes Meta. Ainsi, plusieurs éléments bloquent encore. Tout d’abord, la question de l’expérience utilisateur, qui ne doit pas être impactée négativement par l’apparition de publicités. Ensuite, et même surtout, la question des données utilisées pour le ciblage publicitaire. Celle-ci semble même être l’écueil principal auquel WhatsApp se heurte, pour l’heure. Pour résumer, comme depuis 5 ans, WhatsApp réfléchit à introduire de la publicité sur ses applications, sans pour autant n’avoir validé ni les détails techniques, ni les questions d’ergonomie et d’interface. Rendez-vous donc dans 3 ans pour le prochain round ?

WhatsApp head confirms in-app ads are still in the works https://t.co/57TfDL7lQK — The Verge (@verge) November 12, 2023