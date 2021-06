Bien revendre son téléphone portable : nos conseils et astuces

Alors que changer de téléphone portable est devenu pour certains un sport annuel, on vous explique comment revendre votre ancien mobile le plus facilement possible.

Les constructeurs nous aiment tellement, que, rien que pour notre bonheur et notre épanouissement personnel, ils nous proposent à intervalle régulier de nouveaux modèles de téléphones. À chaque fois, nos yeux s’écarquillent devant la puissance toujours augmentée des processeurs. Les capteurs des appareils photo nous font de l’œil avec leurs mégapixels touchant de plus en plus les étoiles ! Concernant les réseaux, c’est pareil. L’arrivée de la 5G rend nos portefeuilles plus légers puisqu’il faut bien sûr s’équiper d’un appareil compatible.

Alors il existe la solution de l’abonnement mensuel plus cher avec téléphone compris chez les opérateurs qui vous reprennent l’ancien et vous l’échange contre un autre. Très populaire il y a quelques années, cette offre est de moins en moins privilégiée par les utilisateurs. Ces derniers préfèrent en effet s’occuper d’eux-mêmes de l’achat de leurs nouveaux téléphones. Le problème qui vient avec cette méthode, c’est que l’on ne pense pas toujours à revendre l’ancien qui finit par trainer avec les autres oubliés au fond d’un tiroir.

On vous explique comment revendre tout ça, histoire de leur donner une seconde vie et remplir votre bourse de quelques euros bienvenus.

Circulez, y a rien à voir !

La première chose à faire, c’est d’effacer toute trace de vous dans le téléphone. Videz-le de vos photos et autres fichiers (aidez-vous de l’outil de sauvegarde de Google) et faites un reboot total de l’appareil (Paramètres>Système>Options de réinitialisation>Effacer toutes les données et rétablir la configuration d’usine). Faites bien attention d’extraire du téléphone tout ce que vous devez récupérer avant de faire cette manipulation !

En faisant de la sorte, vous êtes sûrs de ne pas vous faire pirater et en plus, le futur acheteur aura vraiment l’impression de recevoir un téléphone neuf.

Dans le même ordre d’idée, faites un brin de toilette à l’ensemble pour qu’il soit rutilant. Enlevez par exemple votre vieille protection d’écran toute rayée et vous découvrirez que ce dernier brille de mille feux.

Si vous avez gardé la boite, c’est encore mieux. Pareil pour le chargeur d’origine. De toute façon, il y a de fortes chance pour que le nouveau chargeur soit un modèle compatible Quick charge, alors…

Ne perdez pas de temps

Si vous voulez vraiment revendre votre téléphone au meilleur prix, il ne faut pas attendre trop longtemps. À l’instar du marché des voitures, celui des mobiles effrite rapidement les valeurs des nouveaux modèles.

Le mieux pour ne pas trop perdre d’argent, c’est de garder vos appareils entre un et deux ans. Essayez de sentir le marché et de voir venir les nouvelles générations. Dans tous les cas, lorsque le nouvel appareil est en votre possession et que vos données sont transférées : mettez l’ancien en vente sans perdre de temps.

Soyez honnête

Pour revendre votre téléphone, vous pouvez privilégier les sites de petites annonces, de type Leboncoin, le Marketplace de Facebook ou eBay. Dans ces cas-là, ne soyez pas nébuleux dans la description de votre mobile. S’il y a des égratignures, un problème de capacité de batterie ou un coin de l’écran un peu ébréché, dites-le.

Un acheteur appréciera toujours l’honnêteté d’un vendeur et ira plus facilement vers lui, même si le prix est un peu plus cher que celui d’une autre annonce qui lui semblera louche.

Rassurez aussi l’acheteur sur la livraison que vous ferez avec le plus grand soin afin qu’elle se fasse sans heurts.

Pour le prix à fixer, n’hésitez pas à regarder les autres offres de vos particuliers concurrents pour adapter le vôtre. Insistez alors dans votre annonce sur ce qui différencie votre téléphone des autres en insistant, par exemple, sur son bon état général.

Petite astuce : Attention aux arnaques sur les sites de vente ! Suivez les protocoles, n’envoyer jamais l’appareil sans avoir eu l’argent et n’acceptez que les méthodes de paiement que vous avez choisies. Méfiez-vous notamment des tickets prépayés à acheter en bureau de tabac. Si vous utilisez Leboncoin, évitez de donner rendez-vous à l’acheteur à votre domicile, surtout si vous êtes seuls. On ne sait jamais sur qui on tombe…

Je suis overbooké !

Si vous n’avez pas le temps de faire de la recherche ou pas la patience d’attendre l’acheteur parfait, vous pouvez vous séparer de votre téléphone auprès de boutiques spécialisées dans l’achat et la revente d’occasion.

Vous aurez d’un côté celles officielles des opérateurs qui se feront un plaisir de vous les reprendre en échange d’un autre à prix préférentiel. De l’autre, vous trouverez tout ce qui est Cash Converters ou Cash Express. C’est sûr, vous pourrez vous débarrasser de votre téléphone rapidement mais le plus souvent à des prix bien loin de la valeur véritable de l’appareil. Ces enseignes devant faire un bénéfice sur la revente, ce n’est que logique et il ne faut pas non plus s’en étonner outre mesure. En demandant un bon d’achat chez eux vous pourrez parfois négocier à la hausse.

Autre alternative, le site Backmarket, spécialiste du reconditionné qui vous permet d’avoir une estimation du prix de rachat et de revendre votre mobile en à peine quelques clics.

Enfin, ne sous-estimez pas la puissance de votre propre réseau d’amis et de proches, même si vous allez probablement vendre votre appareil moins cher puisque que « C’est la famille ! ». Enfin, sachez que l’appli de petites annonces Vinted est utilisée pour les vêtements, mais aussi pour les jeux vidéo et les smartphones. Ça vaut le coup d’essayer, non ?

Tous ces conseils, vous vous en doutez, sont valables également pour tout ce qui concerne les tablettes.