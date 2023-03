Bayern Munich – PSG : Regardez le match gratuitement et en direct !

Vous voulez voir Bayern – PSG ? Et si nous vous disions qu’il existe un moyen pour voir ce match en direct et en HD sur ces deux chaînes de télé en ligne ?

Après un match aller insipide au Parc des Princes, le PSG a gros à jouer ce mercredi à l’Allianz Arena. Il faudra en effet marquer au moins deux fois pour se qualifier. Mission impossible ? Pas vraiment car le club de la Capitale a récupéré un Kylian Mbappé qui marche sur l’eau. Sans Neymar, ce seront donc les deux joueurs emblématique de la dernière finale de la Coupe du Monde qui devront faire le job. Pourront-ils renverser la vapeur ? Ce n’est pas ce que pensent les sites de pari en ligne puisque la qualification du PSG a une cote de 4.25 ! C’est peut-être le moment de mettre un petit billet ? Chez Unibet en ce moment vous avez le droit à un bonus de 100 € de paris gratuits offerts ! Si vous perdez, vous récupérez votre mise. Et si vous gagnez, vous démarrez avec un sacré pactole de départ !

Mais la question que vous vous posez en arrivant ici, c’est « où vais-je pouvoir regarder le match Bayern-PSG ce soir ? ». Vous êtes au bon endroit !

Regardez le match sur le site d’une TV étrangère !

Vous le savez, il n’est plus possible de regarder un match de la Ligue des Champions sur une chaîne gratuite française (sauf la finale, mais pour combien de temps ?). Mais saviez-vous que ce n’est pas le cas dans tous les pays ? Certaines chaînes publiques en Autriche, en Suisse, en Belgique ou en Grèce continuent de retransmettre certains matchs. C’est aussi le cas pour leur site Internet. Bien sûr en tant que Français, vous serez bloqué sur le « live » à cause de votre IP. C’est là que votre VPN intervient… En changeant d’IP, vous allez outrepasser cette restriction géographique. Et contrairement aux sites de stream genre Streamon ou RojaDirecta, c’est légal, en bonne qualité et sans publicité.

Quelle chaîne pour quel match ?

Pour ce match avec deux grandes équipes, vous avez presque l’embarras du choix puisque vous pourrez voir la rencontre sur la chaîne autrichienne ServusTV et sur la chaîne grecque MEGA TV. Il vous faudra juste un VPN qui propose des serveurs dans ces pays… Les commentaires seront en allemand ou en grec, mais est-ce vraiment un problème ? Notez que si vous désirez voir un autre match, vous pouvez faire un tour sur la page officielle qui affiche les diffusions de la Ligue des Champions par pays !

C’est le moment de s’offrir un VPN !

Vous n’avez pas de VPN ? Pas grave. Nous vous avons déniché le meilleur rapport qualité/prix du moment. CyberGhost coûte seulement 2,19 €/mois (avec 2 mois gratuits) et propose des serveurs rapides dédiés au streaming. Il suffit de choisir votre pays de destination et de cliquer sur le bouton de connexion. C’est tout ! Bien sûr, CyberGhost est compatible avec énormément d’appareils domestiques et il permet de chiffrer votre connexion pour une sécurité optimale en plus de vous fournir un anonymat très appréciable.

Si vous voulez d’autres options, NordVPN, le plus connu des VPN propose lui actuellement une promotion à 3,49€/mois et SurfShark est à lui à partir de 2,30€/mois.