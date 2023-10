Bard : l’Intelligence Artificielle de Google sur votre téléphone ?

Petit rappel pour ceux qui ne suivent pas les actualités IA. En novembre 2022, la startup OpenAI publiait Chat GPT, un robot conversationnel qui, malgré des limites évidentes, a impressionné le monde entier. Véritable humiliation pour Google, qui apparaît alors comme en retard sur le secteur de l’Intelligence Artificielle. Afin de redorer son blason, l’entreprise de Mountain View a publié, dans la précipitation, le robot Bard, une IA conversationnelle semblable à ChatGPT.

Pour concurrencer OpenAI et retrouver sa place de leader, Google a donc déployé Bard. En bêta, l’outil peine à trouver son audience. En effet, dans les médias et les sphères techniques, seul Chat GPT obsède, vu comme une révolution, voire une singularité technique annoncée. Alors, faute de popularité pour son IA, Google semble vouloir faire du Google : intégrer une solution bancale à ses produits natifs.

Assistant with Bard AI has made its way into the Google app

This whole thing is kind of a copy of web version of Bard AI with extension support and all other fancy stuff. Shared some strings which I found in the Google app.#Google #Android pic.twitter.com/uGBDc5clTc

