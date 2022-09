Babbel l’appli star pour apprendre une langue étrangère est en promo à -40% !

Avec plus de dix millions d’utilisateurs, Babbel propose l’apprentissage de treize langues : Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Danois, Portugais, Suédois, Indonésien, Turc, Russe, Néerlandais, Norvégien et Polonais. Mais ce qui distingue Babbel d’autres services du même genre, c’est sa méthode, qui repose en grande partie sur l’expression orale, et ce grâce notamment à un outil de reconnaissance vocale particulièrement bien fait qui permet d’améliorer sa prononciation et de travailler sur sa confiance, élément essentiel de communication dans une autre langue.

Bien cerner vos besoins…

Quel que soit votre niveau, débutant, intermédiaire ou avancé, Babbel vous proposera des leçons adaptées après avoir évalué vos connaissances grâce à un rapide test. Ces leçons seront également adaptées à votre disponibilité (à partir de 5 minutes par jour) mais aussi à votre ambition ou à vos besoins. Parler une langue pour se débrouiller en voyage n’est pas la même chose que s’améliorer dans un cadre professionnel ou progresser dans le cadre de ses études, c’est pourquoi Babbel va vous demander quelles sont vos motivations pour apprendre (culture/voyage, carrière, famille/amis, etc.), mais aussi quel temps souhaitez-vous consacrer à l’apprentissage de la langue que vous avez choisie : de 5 minutes par jour à plus de 4 heures la semaine. Babbel propose aussi des classes en direct en plus de son application, mais celle-ci sont facultative. Vous pouvez très bien n’utiliser que l’appli et apprendre de votre côte. Cette dernière est très complète avec des centaines de leçons, de niveau débutant à avancé, des jeux, des vidéos, des podcasts et des cours axés sur la culture, les voyages et le travail.

Une réduction de -40% sur le tarif habituel…

Et comme un Français apprendra par exemple l’italien différemment d’un Anglais, chaque domaine d’apprentissage, tant pour la lecture, l’écriture, que pour l’écoute et l’expression orale est propre à la langue de l’apprenant. Chacun des cours est conçu par une équipe d’enseignants et de linguistes professionnels et Babbel a reçu une pluie de récompenses pour la qualité de sa méthode. En ce qui concerne le prix, c’est très avantageux en ce moment car la formule de 12 mois est affichée à 35,99 € au lieu de 59,99 (-40%). Cela revient à payer seulement 2,99 €/mois. C’est une bonne affaire quand on voit que le prix est de 9,99 €/mois si vous ne souhaitez prendre qu’une formule trimestrielle.

Et côté utilisateurs ? Le site de l’appli annonce que 92 % des utilisateurs Babbel ont amélioré leur niveau de langue en seulement 2 mois. Dans le Play Store Babbel récolte un 4,4/5, dans l’App Store c’est 4,5/5 et un 4,1/5 chez TrustPilot. Pas mal.

Pour conclure, on notera que l’appli est accessible sur PC, smartphone, tablette et même Apple Watch. Cliquez ici pour profiter de la promo à -40%, vous avez 20 jours pour changer d’avis et demander un remboursement !