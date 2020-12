Babbel, l’appli pour apprendre et pratiquer une langue étrangère facilement

Avec Babbel, devenez polyglotte et maîtrisez plus de 13 langues. Quel que soit votre niveau, découvrez, apprenez, travaillez, ajoutez des langues à votre CV et remplacez James Bond au MI6. Ils cherchent un remplaçant non ?

Il y a toujours une bonne raison d’apprendre une langue étrangère, pour le boulot, les études, pour draguer, se démerder en voyage… Ou juste pour le plaisir ou sa culture personnelle. Quelle que soit votre motivation, vous pourrez apprendre ou perfectionner la pratique d’une langue étrangère avec Babbel…Vous avez probablement vu la pub à la TV, vous savez, l’alien qui ne parle pas la langue ? Non ? Pour résumer, Babbel est une application Android et iOS dédiée à l’apprentissage linguistique.

Avec plus de dix millions d’utilisateurs à son actif, la réputation de Babbel n’est plus à faire. Au total, vous pourrez faire votre choix entre 13 langues parmi l’Anglais, l’Italien, l’Espagnol, le Portugais, le Suédois ou encore le Russe. Vous savez probablement qu’ils cherchent un nouveau James Bond, Daniel Craig ayant de décidé de raccrocher les gants ? Maximiser vos chances de devenir un agent du MI6 en apprenant le Russe sur Babbel. On peut toujours rêver non ?

Blague à part, ce qui fait la force de Babbel reste évidemment sa méthode d’apprentissage. En effet, votre programme s’adapte en fonction de votre langue maternelle, comme l’expliquent les développeurs de l’appli : « Un Français apprendra l’italien différemment qu’un Anglais, il est donc important d’en tenir compte. Les créateurs de l’application ont appliqué cette approche à chaque domaine d’apprentissage, tant pour la lecture, l’écriture, que pour l’écoute et l’expression orale ».

Avant de devenir un polyglotte confirmé et de décrocher un job de rêve avec un salaire à six chiffres chez Twitch ou Google, vous commencerez par un simple test de départ, afin d’évaluer votre niveau. Que vous soyez une chèvre ou un interprète accompli, l’appli va adapter vos leçons en fonction de votre niveau. Écrit, compréhension orale, communication en fonction du contexte (restaurant, rencontre, etc.), la conjugaison, la grammaire, la prononciation… Tous les aspects de l’apprentissage d’une langue sont abordés, ce qui permet de varier les plaisirs et de ne pas s’ennuyer.

Quel est le prix de Babbel ?

Au cas ou vous auriez besoin d’une motivation supplémentaire, l’abonnement à Babbel est en promotion en ce moment. La formule de douze mois est proposée à moitié prix, soit 4,99 € par mois seulement ! Cliquez ici pour profiter de cette offre exceptionnelle. À défaut, vous pouvez toujours profiter d’un essai gratuit de 7 jours en cliquant ici. Cette offre gratuite vous permettra de vous familiariser avec l’appli et prendre votre décision sans pression.