Automne, hiver, cinq applis de rencontre avant que ne gèlent les culs et les coeurs !

L’été s’achève, l’automne arrive, on se prépare aux crépuscules précoces et aux chandails qui piquent. Quand dans l’âtre le feu crépite, on serait bien heureux de ne point être seuls. Alors si vous aussi vous voulez rencontrer quelqu’un avant que l’hiver ne frappe à la porte, c’est maintenant qu’il faut agir, quelques clics, c’est tout l’effort que cela exige.

1/ Meetic



Alors certes, Meetic c’est un peu convenu, mais ça marche ! Tout y est : des profils vérifiés, une interface claire, la possibilité de garder des choses pour soi, des contacts faciles, un algorithme qui a fait ses preuves… Récompensé à de nombreuses reprises, Meetic c’est aussi l’occasion de rencontrer des personnes « en vrai » lors des « events », des rendez-vous entre abonnés organisés dans toute la France autour d’un verre, d’un atelier cuisine, d’une dégustation ,etc.

Meetic peut être l’occasion de trouver une aventure sans lendemain, mais le site est avant tout une plate-forme pour les rencontres « sérieuses ». Sur Meetic, les femmes se sentent aussi en sécurité, car les harceleurs ou les « forceurs » sont conduits vers la sortie à la moindre incartade.

Toujours une valeur sûre 20 ans après sa création.

Inscrition : gratuite

Abonnement à partir de 24,99 €/mois

2/ Wyylde



Bien plus léger que Meetic, Wyylde se définit lui-même comme « le Facebook du sexe ». Il s’agit d’une plate-forme très « cash » avec des adultes consentants qui souhaitent faire des rencontres rapidement et sans forcément attendre un coup de fil le lendemain. Définissez vos envies et lâchez-vous dans le grand bain. On trouve de tout sur Wyylde : soft, duo, trio, échangisme, voyeurisme, exhibitionnisme, BDSM, etc.

Alors que les sites du genre sont souvent pleins de fausses promesses, il y a un monde fou sur Wyylde, c’est à croire que les Français ne pensent qu’à ça…

Inscrition : gratuite

Abonnement à partir de 6,66 €/mois

3/ Tinder



Tinder c’est le grand classique du moment. Il faut dire que les inventeurs ont trouvé un concept en béton : l’appli vous propose des filles ou des garçons en fonction de votre préférence et vous devez « swiper » à gauche ou à droite pour les avaliser ou les envoyer dans les poubelles de l’appli. Si les « approuvé(e)s » vous remarquent aussi, il y a « match » et vous pouvez alors discuter. Moins efficace qu’on aimerait, le concept du « swipe » profite surtout aux beaux gosses et aux jolies filles, les autres en seront pour leurs frais. Tendidite au pouce assurée.

Inscrition : gratuite

Abonnement à partir de 21,99 € (hors suppléments)

4/ EasyFlirt



Pionnier de la rencontre en ligne, Easyflirt a été créé en France en 2001 et est aujourd’hui présent dans plus de 20 pays. Alors qu’il existe des sites de rencontre « légers » et d’autres « sérieux », EasyFlirt propose les deux ! En fonction de vos envies, passez de l’un à l’autre. Optez pour la section « Flirt » si vous désirez des rencontres et relations « sans prise de tête » ou pour la partie « Amour » pour trouver « la bonne ». Le site propose aussi une section dédiée aux gays. Le choix se fait au moment de l’inscription, ce qui évite les malentendus et les recherches non compatibles…

Inscrition : gratuite

Abonnement à partir de 22,99 €/mois

5/ Disons Demain

Disons Demain, c’est un site de rencontre sérieuse basé sur le modèle Meetic. Au niveau du système de « match-making » et du sérieux des profils, c’est la même chose puisque la société Meetic est à l’origine de Disons Demain. La seule différence se situe au niveau de la fréquentation du site puisque vous ne rencontrerez que des personnes de plus de 50 ans. Des personnes qui ont du vécu, qui n’ont pas été biberonnées à Internet et aux réseaux sociaux et qui partagent les mêmes choses que vous : enfants, famille recomposée, séparation, carrière, veuvage, célibat, etc.

Inscrition : gratuite

Abonnement à partir de 24,99 €/mois

