Augmentation du prix des forfaits Bouygues, Orange et SFR : qui est concerné ?

L’inflation frappe durement les Français et nous ne sommes pas prêts d’en voir le bout. Après les pâtes et l’essence, c’est au tour de votre forfait mobile de coûter plus cher ! Les trois gros opérateurs du secteur vont tous augmenter leur prix en 2023. Tout le monde est concerné !

Il y a des e-mails qui font plaisir, et il y a ceux de Bouygues Telecom :

« Malheureusement, le contexte d’inflation actuel pèse sur l’ensemble de nos coûts, ce qui nous contraint à réévaluer certains de nos tarifs pour continuer à vous faire profiter d’un réseau très haut débit de qualité. Ainsi, nous vous informons qu’à compter du 16 février 2023, le tarif mensuel de votre forfait B&You 40Go sera augmenté de 1€. »

Et voilà. Commet votre forfait à 9,99 € passe à 10,99 €. Et ça, ce n’est rien : le forfait B&You à 4,99 euros passera à 7,99 €, soit une augmentation de 60 %. Joie.

Bien sûr, lorsqu’on n’est pas engagé, c’est le risque. Vous ne souhaitez pas changer d’opérateur, car vous pensez que c’est la même chose chez les autres ? Vous avez bien raison, sauf que les nouveaux abonnés ne sont pas touchés par cette hausse subite. Comme d’habitude, ce sont les vaches à lait qui pensent encore que la fidélité paye qui passeront à la caisse.

Les petits forfaits trinquent !

Car chez Sosh c’est pareil : une augmentation des forfaits de 1 à 2 €. Ce sont encore les petits forfaits qui trinquent : le forfait 100 Mo passera de 3,99 € à 5,99 €. Et comme chez Bouygues on justifie cette hausse par le coût de l’énergie. Chez SFR, la hausse sera comprise entre 0,69 € et 0,99 €. Seul Free ne semble pas connaître la crise pour l’instant.

Votre forfait ne vous convient plus ? Vous avez décidé de marquer le coup et de claquer la porte ? Profitez des avantages des nouveaux clients et faites jouer la concurrence. Pour vous aider, faites un tour sur notre page dédiée aux meilleurs forfaits mobile sans engagement…