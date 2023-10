Attention : ne connectez pas ces deux téléphones ensemble !

Depuis l’arrivée de l’USB-C sur smartphone, connecter deux appareils avec un câble est devenu une pratique répandue. Alors, avec la sortie des deux mastodontes de l’année, l’iPhone 15 et le Pixel 8, on s’est demandé ce qu’il se passerait si on les connectait l’un à l’autre.

Pourquoi connecter deux smartphones, nous demanderez-vous ? Eh bien il y a tout un tas de bonnes raisons pour cela. Tout d’abord, depuis quelques générations d’appareils, les fabricants ont introduit la possibilité de transfert de charge, même entre des marques différentes. Ensuite, les câbles USB-C facilitent le transfert de fichiers et médias entre deux appareils, plutôt pratique dans certaines situations. Si en théorie cette fonctionnalité est universelle, notre exemple du jour montre ses limites.

Wrestling over the opportunity to charge, with a side of file transfers. https://t.co/2tdrrGYBcw — Android Authority (@AndroidAuth) October 12, 2023

Que se passe-t-il si on connecte un iPhone 15 à un Pixel 8 ?

L’iPhone 15 et le Pixel 8 sont, incontestablement, les deux stars de l’année et bénéficient de configurations assez proches, il fallait donc faire le test. Alors, quels sont les résultats ? Tout d’abord, l’iPhone 15 bénéficie d’un protocole de charge partagée suffisamment performant pour identifier les besoins de charge des deux appareils. Si l’iPhone a une batterie plus basse, il draine la puissance du Pixel 8. Une fois la situation inversée, il fournit de l’énergie au smartphone de chez Google.

Du côté du Pixel 8, c’est plus compliqué. Là où l’iPhone automatise son protocole de partage de batterie, tout est manuel chez Google. Par défaut, le smartphone Android va se charger sur l’iPhone, même si celui-ci est en mode économie d’énergie.

Deux étoiles contraires

Les deux stars de la saison ont donc des configurations de charge partagée extrêmement différentes. Qu’en est-il de la capacité de transfert de fichiers ? De ce côté, c’est le Pixel 8 qui prend l’avantage. Le smartphone de Google vient avec une capacité de lecture du système d’Apple plutôt intéressante. Il réussit à lire la plupart des médias et documents, mais de manière irrégulière. Toujours mieux cependant que l’iPhone 15, qui ne peut pas lire les fichiers du Pixel 8, bloquant la plupart des transferts.

Bon alors, quelles sont les conclusions ? Dans l’idéal ne connectez pas le Pixel 8 à l’iPhone 15. Au mieux, le smartphone avec la batterie la plus basse va se servir sur l’autre appareil, avec une capacité de transfert de fichiers plus que limitée.

En conséquence, mieux vaut charger son appareil avec un bon vieux chargeur (câble ou induction) et opérer des transferts via un service en nuage.