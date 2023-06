Attention : cette fonctionnalité ravage la batterie de votre téléphone !

Il semblerait que l’une des fonctionnalités de base de beaucoup de nos smartphones détruit à petit feu leur autonomie. Selon la dernière étude de DXOMARK, la fonctionnalité Always On des appareils mobiles épuise la batterie à toute vitesse.

Le mode Always On est apparu il y a plusieurs années sur smartphone. Son but est de garder l’écran actif durant la veille, en affichant une version minimaliste des informations clés : heure, date, notifications, batterie… Depuis son apparition, cette fonctionnalité est vantée par les fabricants comme étant à très faible consommation de batterie. Mais il semble que ce soit faux, d’après la dernière étude de DXOMARK.

Une fonctionnalité majoritairement adoptée

Avec le lancement de l’iPhone 14, Apple a remis le mode Always On sur le devant de la scène. L’occasion pour le laboratoire technologique DXOMARK de tester l’impact réel de cette fonctionnalité sur les smartphones. Au travers de cette étude, on se rend compte qu’une majorité des utilisateurs, 54%, gardent l’option activée, car ils la trouvent utile. L’impact potentiel sur la batterie ne semble donc pas être un élément bloquant pour l’adoption de ce mode.

Des résultats variables selon les modèles

Pour tester l’impact sur la batterie du mode Always On, les équipes du laboratoire ont mené des tests sur quatre smartphones : iPhone 14 Pro Max, Xiaomi 12S Ultra, Samsung Galaxy S22 Ultra et Pixel 7 Pro. Le test est mené dans des conditions neutres (température de 22°, cage de Faraday…) avec un témoin sans fonctionnalité activée et un autre modèle avec l’option activée.

Les résultats sont alors très parlants. En moyenne, la batterie d’un smartphone avec l’option Always On activée a une autonomie très limitée, entre un tiers et un quart de l’autonomie sans fonctionnalité. Un impact énorme, qui semble donc contredire les arguments des fabricants en faveur de ce mode.

Pour gagner de l’autonomie sur votre batterie, mais aussi la garder en bonne santé sur le long terme, nous vous conseillons donc de désactiver le mode Always On. Rarement utile, elle est avant tout une option gadget qui diminue la durée de vie globale de votre appareil.