Attention, ces 5 applications Android contiennent des virus !

Bon, on en n’est plus à un virus prêt et les hackers ont pris nos smartphones et tablettes Android comme terrain de jeu depuis bien longtemps. Très joueurs, ils sont toujours à la recherche de nouveaux biais pour nous voler nos données et nous détrousser de quelques euros. Même si on le sait, on doit parfois s’incliner face à leur ingéniosité. Nous vous dévoilons aujourd’hui les 5 applications qui pourraient bien gâcher vos fêtes de fin d’année si vous les téléchargez !

Trop polis pour être honnêtes

C’est en effet par le biais d’un billet partagé sur le site de la compagnie d’antivirus Dr.Web que nous apprenons que des virus traînent dans l’air du temps, et plus spécialement dans 5 applications bien cachotières. Ces dernières ont été depuis bannies du Google Play Store, mais rien ne dit que vous ne les avez pas téléchargées avant qu’elles ne le soient.

4 cachent des Chevaux de Troie ainsi qu’un logiciel qui vous spamme de publicités d’une façon un peu agressive. Il s’agit de :

Fast Cleaner & Cooling Master,

Volume Music Equalizer,

Bluetooth Device auto connect,

Bluetooth & Wi-Fi & USB Driver.

Une cinquième, TubeBox, vous arnaque d’une façon plus finaude. Elle vous promet une rémunération pour exécuter des tâches comme, par exemple, regarder des publicités sur votre mobile. Sauf que quand vous voulez retirer l’argent gagné sur votre compte, vous recevez toujours un message d’erreur. Vous avez donc tout simplement travaillé gratuitement pour un pirate malin qui, lui, sera récompensé de vos actions.

Si vous avez téléchargé une ou plusieurs de ces applications, désinstallez-les sans attendre ! Et surtout, faites attention aux applications que vous téléchargez, même sur le Play Store qui est normalement un endroit surveillé. Les applications avec de mauvaises notes, les applications qui vous demandent énormément d’autorisations où celles qui vous promettent monts et merveilles sont à bannir (smartphone plus rapide, refroidissement, nettoyage, meilleures performances dans les jeux, filtres photo, etc.)