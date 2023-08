Attention à la surfacturation et aux frais d’itinérance : des MMS  à 13 € pièce !

La mer, on la voit danser, mais tout cela a un prix. En voyageant à bord d’un ferry, le propriétaire du compte Twitter Xhark (et accessoirement webmaster du site Blogmotion) a eu droit à un rappel de son opérateur : utiliser les données mobiles dans les eaux internationales passe par un réseau satellitaire mondial et représente un petit investissement. 3,50 € la minute d’appel, 13,31 € par Mo pour naviguer sur Internet, ou encore 13,31 € par MMS reçu. Des coûts qui semblent astronomiques, mais qui s’expliquent par la non-régulation des tarifs d’itinérance, roaming pour les anglophones, en dehors de l’espace européen.

Pensez bien à passer en mode avion quand vous prenez un ferry :)

⚠️ Itinérance pourtant désactivée dans mon cas!

13€ le MMS reçu ça fait cher la photo 🤣

De ce que j'ai compris le bateau active la connexion satellitaire dès qu'il s'éloigne de 2 mile nautique de la terre ferme. pic.twitter.com/LiB83QbFi6 — 𝕩ɦΛƦҠ (@xhark) August 1, 2023

Frais d’itinérance : une situation différente selon la zone

Car oui, le montant des frais d’itinérance varie en fonction de votre zone géographique. Cela s’explique par le fait que chaque utilisation du réseau (appel, Internet, SMS…) vient utiliser la ressource de votre opérateur ; en dehors de sa zone d’activité, il doit se greffer sur l’infrastructure d’un autre acteur et, pour simplifier la chose, louer de la bande passante.

En tant que citoyen d’un pays membre de l’Union Européenne, vous êtes donc face à deux situations concernant cette surfacturation. Si vous vous déplacez au sein de l’EEE (Espace Économique européen), depuis le 15 juin 2017, aucun frais n’est appliqué à vos communications. En dehors de ce territoire, le montant facturé n’est pas encadré et varie en fonction de votre opérateur et de votre consommation. Attention, certains bras de mer, comme la Manche, sont considérés comme des eaux internationales et peuvent appliquer ces frais d’itinérance !

Comment éviter la surfacturation ?

Le problème avec les frais d’itinérance, c’est que la facture grimpe vite. À 13,31 € le Mo de navigation web, une simple recherche sur Google peut vous revenir au prix d’un bon restaurant. Alors, pour éviter ce genre de mauvaise surprise, quelle est la bonne méthode à mettre en place ? Désactiver les données mobiles ainsi que les services d’itinérance peut ne pas être suffisant. Une seule solution pendant votre voyage : passer en mode avion, même sur un bateau. Après, si vous avez eu une mauvaise surprise, cela ne coûte rien de demander un remboursement auprès de votre opérateur. Il paraît que ça fonctionne parfois !