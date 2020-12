Attack on Titan : regardez la dernière saison avec le VPN CyberGhost

L’offre VPN commence sérieusement à se diversifier depuis quelques années. Malgré cette nouvelle concurrence, CyberGhost peuvent se vanter d’être le VPN avec le plus de serveurs au monde avec 6809 serveurs dans 89 pays ! Grâce à cette armée de serveurs, les utilisateurs ont le luxe d’opter pour un serveur en fonction de leur utilisation.

Vous voulez triompher sur votre jeu en ligne préféré ? Choisissez un serveur avec un faible ping. Vous êtes plutôt du genre à enchaîner les séries en streaming ? Un serveur avec un débit stable fera l’affaire. Mais l’un des principaux attraits de CyberGhost, c’est de pouvoir contourner n’importe quelle restriction géographique à choisissant un emplacement aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Japon !

La dernière saison d’Attack on Titan en avant-première grâce à CyberGhost

Et justement, peut-être attendez-vous comme nous avec impatience la dernière saison de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), l’adaptation animée des excellents mangas signés Hajime Isayama. La fin de la saison 3 annonçait une guerre sans merci entre les Eldiens et les Mahrs et nous avons hâte de voir ce que nous réserve ce final.

Figurez-vous que les trois premiers épisodes de cette ultime saison sont d’ores et déjà disponibles sur le catalogue japonais de Netflix. Pour en profiter, rien de plus simple, il suffit d’avoir un compte CyberGhost et le tour est joué. Il faudra se rendre dans l’onglet Pour le streaming et choisir l’onglet Japon.

Comme vous pouvez le voir, la mention Optimisé pour : Netflix Japan est inscrite juste en-dessous. Une fois la connexion établie, rendez-vous sur Netflix. Vous pourrez dés cet instant profiter de l’intégralité du catalogue Netflix de l’Archipel, avec à la clé du contenu tout simplement introuvable sur le Netflix français, comme la saison 4 de Attack on Titan.

Notez qu’à défaut de bénéficier des sous-titres en français, il sera possible d’opter pour les sous-titres en anglais. À réserver donc aux personnes les plus à l’aise avec la langue de Shakespeare. En ce moment, CyberGhost ne coûte que 2 €/mois alors c’est le moment d’en profiter !