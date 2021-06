Atari VCS : le constructeur revient « dans le game »

Depuis plusieurs années maintenant, le rétrogaming a pris une place importante dans le marché du jeu vidéo et dans le cœur des joueurs. C’est également devenu un excellent filon pour les constructeurs, qui n’ont pas hésité à titiller la fibre nostalgique des joueurs pour proposer des rééditions de leurs anciennes machines. Avec plus ou moins de succès, soit dit en passant.

On pense par exemple à la très bonne Super Nintendo Mini, à la très moyenne PlayStation Classic et à la très mauvaise Megadrive Flashback HD de Sega. De son côté, Atari avait ressuscité l’Atari 2600 avec l’Atari Flashback 7, une machine reprenant le design et les joysticks de la célèbre console des années 80. Mais figurez-vous qu’Atari avait d’autres surprises dans sa manche, à savoir l’Atari VCS.

L’Atari VCS, une console/mini PC tournée vers le rétrogaming

Après quatre années de financement participatif, cette machine hybride à mi-chemin entre la console et le mini-PC, va faire ses débuts dans les boutiques américaines dès le 15 juin 2021. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, nous ne sommes pas vraiment devant une console de rétrogaming, mais plutôt devant un système polyvalent de divertissement et de bureautique.

Malgré un design rappelant évidemment les consoles du constructeur, l’Atari 2600 en tête, cet Atari VCS se rapproche beaucoup plus d’un PC. Équipée d’une puce AMD Ryzen, de 8 Go de RAM et de 32 Go de stockage eMMC, cette Atari VCS est capable de faire tourner Windows et Linux, et même SteamOS. L’OS personnalisé de la machine intègre même le navigateur Web Google Chrome.

Bien entendu, le jeu reste la principale fonctionnalité de l’Atari VCS. De fait, chaque console est accompagnée de l’Atari Vault, une compilation qui comprend une centaine de jeux d’arcade de l’époque. En outre, les joueurs pourront bénéficier d’un accès gratuit à Antstream Arcade, un service en ligne permettant de jouer à des milliers de titres rétro et indépendants.

⚔️ The Atari VCS is coming ⚔️ Mark your calendars for June 15, 2021! 🕹️ The system and bundles will be available for order at @BestBuy, @microcenter, @GameStop, and the official @TheAtari_VCS website. Get the scoop on @gameinformer: https://t.co/F74hFn52TN — Atari (@atari) June 2, 2021

De la 4K HDR et du 60 FPS au programme

« La plateforme Atari VCS prend en charge la résolution 4K, des contenus HDR et 60 FPS, des options de stockage embarquées et extensibles, le Wi-Fi bi-bande et le Bluetooth 5.0, ainsi que la prise en charge de l’USB 3.0. Pour les plus férus de personnalisation et de configuration, un mode PC optionnel permet en outre d’installer Windows ou Linux comme système d’exploitation alternatif, transformant l’Atari VCS en un mini-PC complet et puissant », assure Atari.

Pour l’heure, l’Atari VCS sera disponible aux États-Unis dans les magasins Best Buy, GameStop et MicroCenter. Pas d’indication concernant une éventuelle commercialisation en France. Il faudra donc passer par l’import, via la boutique en ligne officielle d’Atari. La console sera disponible en deux versions : le modèle de base à 299,99 $ et un pack à 399,99$ comprenant la console, le joystick sans fil classique et la manette moderne sans fil. Notez que l’Atari VCS est compatible avec la grande majorité des manettes PC.

