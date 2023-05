Astuces pour trouver un emploi sur l’application LinkedIn

Dans le monde moderne du travail, la recherche d’emploi a bien évolué. Les sites d’offres d’emploi, les foires de l’emploi et même les recommandations de bouche à oreille ont été complétées, et parfois même remplacées, par des plateformes numériques.

Parmi celles-ci, LinkedIn s’est imposé comme le leader incontesté. Avec plus de 900 millions d’utilisateurs à travers le monde, ce réseau social offre un accès inégalé à un réseau de professionnels.

Pour cette raison, LinkedIn est un outil qui peut être activement utilisé pour chercher et trouver des emplois dans une grande variété de secteurs. Découvrez comment naviguer sur l’application LinkedIn pour maximiser vos chances de décrocher un emploi et booster votre carrière.

Actualisez votre statut professionnel

Votre statut professionnel sont les premiers mots que verront les recruteurs sous votre photo. Vous pouvez l’utiliser pour indiquer l’intitulé de votre poste actuel ou du poste que vous recherchez, votre domaine d’expertise ou vos qualités principales.

Ce statut est donc d’une importance capitale pour apparaître dans les recherches des ressources humaines et leur donner envie de visiter votre profil. N’oubliez pas non plus de signaler aux recruteurs que vous êtes à l’écoute de nouvelles opportunités (#OpenToWork).

Cette fonctionnalité utile permet à votre réseau de savoir que vous êtes actuellement à la recherche d’un emploi. Vous pouvez choisir l’option de ne montrer cette information qu’aux recruteurs pour éviter de le faire savoir à votre employeur actuel.

Optimisez le reste de votre profil LinkedIn

Votre profil LinkedIn est votre carte de visite en ligne. Il est donc essentiel de le soigner pour maximiser vos chances de trouver un emploi.

Tout d’abord, choisissez une photo professionnelle qui vous représente bien. Optez pour une image de qualité : fond neutre, tenue professionnelle et sourire franc. Évitez les selfies et les photos de vacances. Vous pouvez aussi en profiter pour compléter votre profil avec une photo de couverture.

Travaillez votre résumé de carrière, en quelque sorte l’équivalent d’un exemple de phrase d’accroche sur le CV. Il s’agit de l’endroit idéal pour partager votre parcours, vos compétences et vos ambitions afin d’attirer l’attention. Soyez concis, pertinent et convaincant.

Ensuite, assurez-vous de bien détailler vos expériences passées et de lister vos compétences. Ces informations aident LinkedIn à comprendre votre profil et à vous proposer des offres adaptées.

Ajoutez des mots-clés sur votre profil

L’utilisation de mots-clés est une stratégie efficace pour augmenter votre visibilité sur LinkedIn. Les recruteurs utilisent souvent des mots-clés spécifiques pour trouver des candidats potentiels sur le moteur de recherche de la plateforme.

Pour identifier les mots-clés recherchés par les recruteurs, allez visiter les profils expérimentés de votre domaine et parcourez les offres d’emploi qui vous intéressent. Vous pourrez ainsi déterminer les mots importants qui peuvent jouer en votre faveur.

Intégrez les mots-clés dans différentes rubriques de votre profil : compétences, titre, résumé et descriptions de poste. Plus vous utilisez un mot-clé, plus vous aurez de chances d’apparaître dans les recherches correspondantes.

Demandez des recommandations

Les recommandations donnent du poids à votre profil et renforcent votre crédibilité professionnelle. En effet, une recommandation est une validation de vos compétences et de votre expérience et peut faire une grande différence dans la perception que les recruteurs ont de vous.

Demandez des recommandations aux personnes qui vous connaissent bien professionnellement, telles que vos anciens superviseurs, collègues ou clients. Ils peuvent directement recommander vos compétences pour confirmer que vous les possédez ou écrire un petit témoignage à publier sur votre profil.

Et n’oubliez pas de renvoyer la faveur. Si quelqu’un prend le temps de vous recommander, envisagez de lui rendre la pareille. Non seulement cela renforce votre relation, mais cela montre aussi votre appréciation et votre engagement envers votre réseau professionnel.

Utilisez le moteur de recherche d’emploi de LinkedIn

LinkedIn offre un moteur de recherche d’emploi robuste. Vous pouvez y entrer le titre du poste que vous recherchez, le lieu, le type de contrat et d’autres critères pour affiner votre recherche.

Pour optimiser votre recherche, utilisez les mots-clés pertinents pouvant être utilisés pour décrire le poste que vous recherchez. N’hésitez pas à faire plusieurs recherches avec des termes différents.

Une fois que vous avez une recherche bien définie, activez les alertes d’emploi pour recevoir des notifications lorsque de nouvelles offres correspondant à vos critères sont publiées. Vous pouvez aussi suivre des entreprises et être informé lorsqu’elles publient de nouvelles annonces.

Réseautez et soyez actif

LinkedIn est avant tout un réseau social, et comme tous les réseaux sociaux, l’interaction est la clé pour gagner en visibilité.

Utilisez l’application régulièrement pour interagir avec vos contacts. Commentez leurs publications, félicitez-les pour leurs réussites, posez des questions, partagez des articles, etc. Vous montrerez ainsi votre proactivité et votre intérêt aux recruteurs qui passent sur votre profil.

Attention, ne vous contentez pas d’échanger avec votre cercle existant. Pensez à rechercher des professionnels qui travaillent dans le secteur ou l’entreprise que vous visez et envoyez-leur une demande de connexion personnalisée.

Vous pouvez aussi rejoindre et participer à des groupes LinkedIn dédiés à votre industrie ou vos compétences. Il s’agit d’un excellent moyen de rencontrer des professionnels et de rester dans la ligne de mire des recruteurs.